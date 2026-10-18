Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού: Όλοι οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν

Επιμέλεια:  Newsroom
Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού: Όλοι οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν
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Οι ηλεκτρολόγοι προτείνουν να συνδέονται οι συσκευές απευθείας στις πρίζες τοίχου.

Οι ειδικοί στον τομέα της ηλεκτρολογίας επισημαίνουν τους σοβαρούς κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση πολύπριζων στην κουζίνα, όπου η συνύπαρξη συσκευών υψηλής κατανάλωσης και υγρασίας δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας.

Η υπερφόρτωση και η επαφή με νερό μπορούν να προκαλέσουν βλάβες και ακόμη και πυρκαγιές.

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