Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού: Όλοι οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν
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Οι ηλεκτρολόγοι προτείνουν να συνδέονται οι συσκευές απευθείας στις πρίζες τοίχου.
Οι ειδικοί στον τομέα της ηλεκτρολογίας επισημαίνουν τους σοβαρούς κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση πολύπριζων στην κουζίνα, όπου η συνύπαρξη συσκευών υψηλής κατανάλωσης και υγρασίας δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας.
Η υπερφόρτωση και η επαφή με νερό μπορούν να προκαλέσουν βλάβες και ακόμη και πυρκαγιές.
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