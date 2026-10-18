Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού: Όλοι οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν

Οι ηλεκτρολόγοι προτείνουν να συνδέονται οι συσκευές απευθείας στις πρίζες τοίχου.

Οι ειδικοί στον τομέα της ηλεκτρολογίας επισημαίνουν τους σοβαρούς κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση πολύπριζων στην κουζίνα, όπου η συνύπαρξη συσκευών υψηλής κατανάλωσης και υγρασίας δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας.

Η υπερφόρτωση και η επαφή με νερό μπορούν να προκαλέσουν βλάβες και ακόμη και πυρκαγιές.

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