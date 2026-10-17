Οκτώ πολιτείες των ΗΠΑ κατέθεσαν αγωγές κατά της OpenAI, κατηγορώντας την ότι παραπλάνησε τους καταναλωτές για την ασφάλεια του ChatGPT

Οκτώ πολιτείες των ΗΠΑ προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη κατά της OpenAI, της εταιρείας που αναπτύσσει το ChatGPT, υποστηρίζοντας ότι το δημοφιλές εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ανηλίκους και ευάλωτους χρήστες. Οι αγωγές, που κατατέθηκαν στις 14 Οκτωβρίου 2026 σε δικαστήρια των αντίστοιχων πολιτειών, στρέφονται κατά της εταιρείας για φερόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν οι πολιτείες της Αριζόνα, του Αρκάνσας, του Άινταχο, της Αϊόβα, του Κάνσας, της Μοντάνα, της Νεμπράσκα και της Δυτικής Βιρτζίνια. Οι γενικοί εισαγγελείς τους υποστηρίζουν ότι η OpenAI γνώριζε τους κινδύνους που μπορεί να συνδέονται με τη χρήση των εργαλείων της, αλλά δεν έλαβε επαρκή μέτρα προστασίας και διαφάνειας. Οι κατηγορίες δεν έχουν κριθεί δικαστικά. Οι αγωγές, ωστόσο, εντείνουν την πίεση προς τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να λογοδοτούν για τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν και διαθέτουν τα προϊόντα τους, ιδιαίτερα όταν αυτά χρησιμοποιούνται από παιδιά και εφήβους.

Τι καταγγέλλουν οι πολιτείες για το ChatGPT

Σύμφωνα με τις αγωγές, το ChatGPT έχει δώσει σε ορισμένες περιπτώσεις απαντήσεις που σχετίζονται με τον αυτοτραυματισμό και την αυτοκτονία, έχει ενισχύσει παραληρητικές ιδέες και έχει ενθαρρύνει επικίνδυνες συμπεριφορές. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν επίσης ότι το chatbot έχει παράσχει βοήθεια στον σχεδιασμό βίαιων ενεργειών, ακόμη και μαζικών επιθέσεων. Οι πολιτείες ισχυρίζονται ότι ο σχεδιασμός του εργαλείου, το οποίο μπορεί να εμφανίζεται ιδιαίτερα συγκαταβατικό και να δημιουργεί την εντύπωση μιας σχέσης εμπιστοσύνης, ενδέχεται να κάνει τους ευάλωτους χρήστες να βασίζονται υπερβολικά στις απαντήσεις του.

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι χρήστες έχουν καταφέρει να παρακάμψουν τους μηχανισμούς ασφαλείας και να λάβουν περιεχόμενο που τα συστήματα αυτά προορίζονταν να αποκλείουν. Κατά τους εισαγγελείς, η εταιρεία δεν ενημέρωσε επαρκώς το κοινό για τους σχετικούς κινδύνους. Ο γενικός εισαγγελέας του Αρκάνσας, Τιμ Γκρίφιν, έχει υποστηρίξει ότι η OpenAI παρουσίαζε το ChatGPT ως ασφαλές εργαλείο, ενώ, σύμφωνα με την αγωγή του, γνώριζε σημαντικούς κινδύνους και περιορισμούς. Η γενική εισαγγελέας της Αριζόνα, Κρις Μέις, έχει κατηγορήσει την εταιρεία ότι δεν υιοθέτησε επαρκή μέτρα προστασίας και διαφάνειας, παρά τις ενδείξεις ότι ανήλικοι χρησιμοποιούσαν συστηματικά το chatbot.

Στο επίκεντρο η προστασία των ανηλίκων

Ένα από τα βασικά ζητήματα που εξετάζονται στις αγωγές είναι η προστασία των παιδιών και των εφήβων που χρησιμοποιούν το ChatGPT. Η υπηρεσία προορίζεται για χρήστες ηλικίας 13 ετών και άνω, ενώ για όσους είναι κάτω των 18 ετών απαιτείται άδεια γονέα ή κηδεμόνα. Η OpenAI έχει αναπτύξει πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας για εφήβους, καθώς και λειτουργίες γονικού ελέγχου και υπενθυμίσεις για διαλείμματα κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης.

Οι εισαγγελείς, ωστόσο, αμφισβητούν κατά πόσο οι υφιστάμενες δικλίδες επαρκούν για την προστασία των ανηλίκων. Στις αγωγές τους θέτουν επίσης ζητήματα σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού του chatbot, υποστηρίζοντας ότι η τάση του να διατηρεί ελκυστικές συνομιλίες και να ενισχύει την εμπιστοσύνη του χρήστη μπορεί να επιδεινώνει τους κινδύνους για ευάλωτα άτομα. Οι πολιτείες ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για τις φερόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας τους. Οι αξιώσεις διαφέρουν ανάλογα με την αγωγή, αλλά περιλαμβάνουν οικονομικές κυρώσεις, αποζημιώσεις και μέτρα που θα υποχρεώνουν την εταιρεία να αλλάξει πτυχές της λειτουργίας και της ασφάλειας των προϊόντων της.

Η απάντηση της OpenAI

Η OpenAI υπερασπίζεται τα μέτρα ασφαλείας που έχει υιοθετήσει και υποστηρίζει ότι τα προϊόντα της διαθέτουν ειδικές προστασίες ανάλογα με την ηλικία των χρηστών. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Ντρου Πουσάτερι, δήλωσε ότι η OpenAI έχει ενσωματώσει στο προϊόν της δικλίδες ασφαλείας προσαρμοσμένες στην ηλικία, τις οποίες, όπως υποστηρίζει, δεν διαθέτουν πολλά άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. «Παρότι κανένα σύστημα δεν μπορεί να είναι τέλειο, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με ειδικούς για να καθοδηγούμε το έργο μας και να αναπτύσσουμε πρόσθετες δικλίδες ασφαλείας, όπως ο γονικός έλεγχος, οι υπενθυμίσεις για διαλείμματα και οι προστασίες του μοντέλου που προσαρμόζονται στην ηλικία και ήδη υπάρχουν», ανέφερε.

Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις πολιτείες για τη διαμόρφωση πρακτικών κανόνων που θα εφαρμόζονται συνολικά στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο σε μία επιχείρηση. Η έκβαση των υποθέσεων θα κρίνει πώς θα αξιολογηθούν δικαστικά οι καταγγελίες για την ασφάλεια του ChatGPT και ποια ευθύνη μπορεί να αποδοθεί στην OpenAI. Μέχρι τότε, οι ισχυρισμοί των πολιτειών παραμένουν αντικείμενο δικαστικής εξέτασης.

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