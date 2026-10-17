Μία περιοχή στην άκρη της Ευρώπης που ήταν «απαγορευμένη» και γίνεται πόλος έλξης για τουρίστες

Για τα ΜΜΕ θεωρούνταν το ευρωπαϊκό «σπίτι της Αλ Κάιντα». Η «απαγορευμένη» πόλη βουτηγμένη στις φήμες, η οποία απεδείχθη ταξιδιωτικός παράδεισος.

«"Γιατί πηγαίνετε εκεί; Τι πάτε να κάνετε;» είναι μια συχνή ερώτηση οδηγών σε ταξιδιώτες που θέλουν να πάνε στον τόπο που «λέγεται ότι κρύβεται ο μπιν Λάντεν», στον τόπο που «ζουν μέλη της Αλ Κάιντα», στον «τόπο καταφύγιο».

Όλα αυτά είναι οι φήμες και οι συνωμοσιολογίες γύρω από την πόλη Πανκίσι, στη Γεωργία, της οποίας την παραπάνω εικόνα διαμόρφωσαν έτσι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, την στιγμή που είναι πολλά περισσότερα.

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