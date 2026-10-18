Το Gazzetta θυμάται τις σκληροπυρηνικές μέρες των 90's, που οι φτασμένοι Beastie Boys έπιασαν ξανά τα όργανα και σάρωσαν όποιο μικρό κλαμπ βρέθηκε μπροστά τους ως Quasar.

«Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι είναι του 1995 το βίντεο, θα είχαν περισσότερο κόσμο», διαβάζει κανείς σε ένα από τα σχόλια των σχετικών βίντεο. Πράγματι, η εικόνα των Beastie Boys να παίζουν μπροστά σε 100 και 200 άτομα στα μέσα των 90's, είναι οξύμωρη. Μιλάμε άλλωστε για ένα γκρουπ που τα προηγούμενα χρόνια είχε σημειώσει μεγάλη επιτυχία με τα Check Your Head (1992) και Ill Communication (1994). Η εξήγηση όμως είναι απλή. Στα βίντεο αυτά, δεν βλέπουμε τους Beastie Boys αλλά τους Quasar...

Παρότι έφτιαξαν το όνομά τους τη δεκαετία του '80 με... τσογλαναράδικο χιπ χοπ, οι BB είχαν πολύ διαφορετική μουσική προσέγγιση στο ξεκίνημα της καριέρας τους, όταν και έπαιζαν χάρντκορ πανκ, με τον MCA στο μπάσο, τον Mike D στα φωνητικά και τον Ad-Rock στην κιθάρα από ένα σημείο και μετά, την ώρα που στα τύμπανα βρισκόταν η καλή τους φίλη, Κέιτ Σέλενμπαχ.

Το EP Polly Wog Stew που κυκλοφόρησε το 1982, αποτελεί δείγμα της πρώιμης δουλειάς των Beastie Boys, με οκτώ κομμάτια συνολικής διάρκειας περίπου δέκα λεπτών και κάτι, να θεωρούνται ως ένα από τα πρώτα δείγματα του Νεοϋορκέζικου χάρντκορ, την εποχή που έκαναν τα πρώτα τους βήματα μπάντες όπως οι Agnostic Front.

Η συνέχεια ήταν ως γνωστόν πολύ διαφορετική, με το χιπ χοπ να κερδίζει την τριάδα, τα μέλη της οποίας αποφάσισαν να ξαναπιάσουν τα όργανα μετά το 1990, με το αποτέλεσμα να είναι αριστουργήματα όπως το Sabotage. Παράλληλα, μερικά νέα, πανκ κομμάτια έκαναν δειλά δειλά την εμφάνισή τους στα άλμπουμ του γκρουπ, παραξενεύοντας τους μη γνωρίζοντες. Το 1994 δε, μάζεψαν τις... αρχαίες τους ηχογραφήσεις και κυκλοφόρησαν το Some Old Bullshit.

Το μικρόβιο του πανκ είχε μπει ξανά στον οργανισμό των Beastie Boys κι έτσι λίγους μήνες αργότερα κυκλοφόρησε το Aglio e Olio. Ένα ολοκαίνουργιο χάρντκορ πανκ EP με οκτώ κομμάτια, τα οποία συγκεντρώθηκαν όταν η μπάντα συνειδητοποίησε ότι είχε υπερβολικά πολύ υλικό αυτού του είδους για το επόμενο άλμπουμ της!

Ο Έιμερι Awol Σμιθ είχε ήδη επιστρατευτεί για να συμβάλει παίζοντας τύμπανα, με τον άλλοτε ντράμερ των Suicidal Tendencies να αναλαμβάνει σχετικά καθήκοντα στο ΕΡ όσο ο Mike D είχε θυμηθεί τα νιάτα του, γκαρίζοντας στο μικρόφωνο. Κάπου εκεί, ήρθε και η ιδέα των Quasar...

Μεταξύ 1995 και 1997, οι Beastie Boys έκλειναν εμφανίσεις σε μικρά κλαμπ ανά την υφήλιο με το προαναφερθέν όνομα, αποφεύγοντας τον συνωστισμό αλλά και τα κομμάτια των Beastie Boys. Μάταια παρακαλούσαν να ακούσουν Sabotage όσοι είχαν την τύχη να βρεθούν σε live των Quasar, με το setlist να είναι αυστηρά χάρντκορ πανκ - αν και υπήρξαν και διασκευές όπως το... Wonderwall των Oasis!

Σχετικά βίντεο της εποχής κυκλοφορούν στο YouTube και αποτυπώνουν πλήρως την καλώς εννοούμενη μουσική αλητεία των Beastie Boys, που στον κολοφώνα της δόξας τους άφησαν τις αρένες και επέστρεψαν στις ρίζες τους, παίζοντας σκληροπυρηνικά σετ μισής ώρας σε υπόγεια – με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει κομμάτια από Polly Wog Stew και Aglio e Olio, καθώς και διασκευές από μπάντες όπως οι Circle Jerks, οι Reagan Youth και οι X-Ray Spex.

Υπήρχε δε και μικρή εκπροσώπηση του Check Your Head και του Ill Communication, με το ισοπεδωτικό Heart Attack Man να πληροί, αναμενόμενα, τα κριτήρια για να μπει στη λίστα, μαζί με τα Tough Guy και Time For Livin'. Τρεις δεκαετίες μετά, με τους BB να έχουν διαλυθεί μετά τον θάνατο του MCA μετά από μάχη με τον καρκίνο το 2012, τα λίγα ντοκουμέντα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο από τη σύντομη αλλά θορυβώδη πορεία των Quasar αποτελούν τον ορισμό των... διαμαντιών, και θα συνεχίσουν να κάνουν τους πολλούς να απορούν για το τι δουλειά είχαν οι Beastie Boys σε μισοφωτισμένα υπόγεια την ώρα που μπορούσαν να γεμίσουν γήπεδα..

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