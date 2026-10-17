Καιρός σήμερα: Έρχονται χιόνια στα ορεινά και στην Πάρνηθα – Ποιες περιοχές θα δουν καταιγίδες

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις μέγιστες τιμές να παραμένουν κάτω από τους 20 βαθμούς στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές.

Το φθινόπωρο δείχνει πλέον το πιο ψυχρό του πρόσωπο, καθώς ο καιρός το Σάββατο 17 Οκτωβρίου παρουσιάζει χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Βροχές, σποραδικές καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις συνθέτουν το σκηνικό, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει νέα πτώση και οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν κατά τόπους τα 6 μποφόρ.

Η πτώση της θερμοκρασίας γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στα ανατολικά και νότια, με τις μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές να παραμένουν κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, μάλιστα, η πρόγνωση περιλαμβάνει πιθανότητα ασθενούς χιονόπτωσης στα ψηλότερα τμήματα της Πάρνηθας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πού θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, βροχές αναμένονται στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Κεντρική και Ανατολική Στερεά Ελλάδα, στην Εύβοια, στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα πιο αξιόλογα φαινόμενα εντοπίζονται κυρίως στην Ανατολική Μαγνησία, στις Σποράδες και στην Εύβοια, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ η ένταση των φαινομένων θα υποχωρεί σταδιακά. Μέχρι το μεσημέρι, οι βροχές θα περιοριστούν περισσότερο στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, πριν εξασθενήσουν και εκεί προοδευτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά καλύτερος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως τις πρωινές ώρες.

Χιόνια στα ορεινά και στην Πάρνηθα

Η ψυχρή εισβολή θα φέρει λίγα χιόνια σε ορεινά τμήματα της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου και της Εύβοιας, σε υψόμετρα ενδεικτικά πάνω από τα 1.500 μέτρα. Πρόκειται για φαινόμενα που αφορούν τις υψηλότερες ορεινές ζώνες και όχι τις πεδινές περιοχές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόγνωση για την Αττική, καθώς δεν αποκλείεται να σημειωθεί ήπια χιονόπτωση στα ανώτερα τμήματα της Πάρνηθας τη νύχτα. Στο λεκανοπέδιο αναμένονται τοπικές βροχές, με μικρή πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά και βορειοανατολικά του νομού. Τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα περιοριστούν όσο περνούν οι πρωινές ώρες, με τις συνθήκες να παρουσιάζουν βελτίωση.

Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ στην αρχή της ημέρας.

Η θερμοκρασία ανά περιοχή

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Δυτική Μακεδονία, όπου ο υδράργυρος θα κινηθεί από 1 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη οι τιμές θα κυμανθούν από 4 έως 16-18 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο από 5 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλία η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17-18 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 6 έως 17-19 βαθμούς και τοπικά θα αγγίξει τους 20. Στα Επτάνησα αναμένονται τιμές από 8 έως 18-20 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου ο υδράργυρος θα κινηθεί από 7 έως 16-18 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19-21 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να αναμένονται κυρίως στη νότια Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Παρά τις σχετικά υψηλότερες μέγιστες τιμές σε αυτές τις περιοχές, η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Οι άνεμοι και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ, οι οποίοι τις πρωινές ώρες θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ και τοπικά τα 7, κυρίως στα νότια τμήματα. Στη συνέχεια αναμένεται σταδιακή εξασθένησή τους. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί και βορειοανατολικοί άνεμοι 4 έως 5 μποφόρ, με βαθμιαία υποχώρηση της έντασής τους.

Σε αντίθεση με τις περιοχές που θα επηρεαστούν από τις βροχές και τις καταιγίδες, στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Το σκηνικό του καιρού παραμένει, επομένως, αρκετά διαφορετικό από περιοχή σε περιοχή, με τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας να δέχονται το μεγαλύτερο μέρος των βροχοπτώσεων και τις ορεινές ζώνες να υποδέχονται τις πρώτες αξιόλογες ενδείξεις χειμωνιάτικων συνθηκών. Η σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων μέσα στην ημέρα δεν αναιρεί την αισθητή ψύχρα, που θα γίνει πιο έντονη κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

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