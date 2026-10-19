Fuζion: Όταν η ελληνική ραπ συναντά τη γαλλική σε ένα εκρηκτικό live

Ελληνική και γαλλική ραπ ενώνονται στο ΙΛΙΟΝ Plus στις 29 Οκτωβρίου, με live εμφανίσεις και δυνατά DJ sets

Στις 29 Οκτωβρίου, το ΙΛΙΟΝ Plus γίνεται σημείο συνάντησης της ελληνικής και της γαλλικής ραπ κουλτούρας για μια βραδιά γιορτής, με artists και dj sets, σε ένα ξεχωριστό event από τις ραπ κολλεκτίβες Hecate και Komä.

LIVE: LUNAR, HOMR + special guests soon TBA

DJ SETS: LECMA, VERY G, TZOUG

Αρκετά μέλη των δύο συλλογικοτήτων έχουν ελληνογαλλική καταγωγή και έχουν μεγαλώσει ανάμεσα στις δύο κουλτούρες. Μετά το επιτυχημένο πρώτο event της Hécate στο Cantina Social, ένα video clip και ένα release party που διοργάνωσε η Komä στην Αθήνα, οι δύο ομάδες ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους σε ένα event που θέλει να φέρει πιο κοντά τις δυο σκηνές, δημιουργώντας χώρο για νέες συναντήσεις, ανταλλαγές και κοινές μουσικές εμπειρίες.

Γάλλος και Έλληνας καλλιτέχνης, ο HOMR μεγαλώνει ανάμεσα στη Λυών και την Αθήνα, κουβαλώντας και τις δύο πατρίδες του στη μουσική του. Στα visuals, στους στίχους και τον ήχο του μπλέκει τις δύο κουλτούρες και τις δύο γλώσσες του, μέσα από τη δική του ξεχωριστή ματιά. Με 5 EPs και αρκετά singles, o HOMR είναι μέρος μιας νεας γενιάς καλλιτεχνών που δημιουργούν μουσική πιστή στην σύνθετη ταυτότητά τους. Μέλος της Komä ο ίδιος, με την παρουσία του στο Fuζion εκφράζει ακριβώς το blend της ελληνικής και γαλλικής rap κουλτούρας που βρίσκεται στην καρδιά του event.

Η Lunar, μία από τις νέες φωνές που ξεχωρίζουν στην ελληνική rap σκηνή, θα είναι κομμάτι του πρώτου Fuζion στην Αθήνα. Γράφει και κυκλοφορεί μουσική από τα 16 της, βάζοντας στα raps της προσωπικά βιώματα, σκέψεις και συναίσθημα. Με 10 singles, 2 EPs και 1 album μέχρι σήμερα, έχει χτίσει το δικό της ξεχωριστό στυλ και ταυτότητα. Μετά από την δισκογραφική συνάντηση με τον HOMR στο τραγούδι Success και την επί σκηνής guest εμφάνισή του στο live της Lunar στο Off The Hook, έρχεται στο Fuζion για να εκπροσωπήσει την ελληνική ραπ κουλτούρα.

DJ Sets: Rap, hip-hop και electronic ήχοι γίνονται ένα στα DJ sets του Fuζion, με ελληνικές και γαλλικές επιρροές να μπλέκονται και να γίνονται κίνηση. Δύο σκηνές, τρεις djs, από εκεί και πέρα όλα παίζουν.

MORE INFO ABOUT HECATE & KOMA:

Η Hécate είναι μια collective και media platform που δημιουργήθηκε στη Λυών τον Φεβρουάριο του 2024, με επίκεντρο τη διοργάνωση events γύρω από τη μουσική και τις τέχνες. Μέσα από street interviews, vlogs, reports και events, δημιουργεί περιεχόμενο που αναδεικνύει τον πολιτισμό σε όλες του τις μορφές.

Στόχος της να ενώνει ανθρώπους και φορείς της μουσικής σκηνής, να ενισχύει τη δυναμική και την προβολή της, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη διαφορετικότητα και την προσβασιμότητα.

Πέρα από μια απλή συλλογικότητα, η Hécate είναι μια κοινότητα ανθρώπων με κοινό πάθος, που φέρνει τον κόσμο πιο κοντά, με κοινό παρονομαστή την αγάπη για τη μουσική και τα live events.

Η KOMÄ γεννήθηκε από την ανάγκη να ενώσει και να αναδείξει τους ξεχωριστούς ήχους της underground σκηνής. Κινούμενη ανάμεσα στο hip-hop και την ηλεκτρονική μουσική, εξερευνά τη σύνδεση δύο κόσμων που συνεχώς εξελίσσονται και έρχονται πιο κοντά.

Κάθε event της είναι μια immersive εμπειρία, όπου το κοινό μπορεί να κινείται ελεύθερα ανάμεσα στα δύο είδη, να ανακαλύπτει νέες πλευρές τους ή να ξανασυναντά ήχους που το εμπνέουν.