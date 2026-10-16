Κλιματική αλλαγή: Χάνεται ο στόχος του 1,5°C – Διπλασιάστηκε ο ρυθμός υπερθέρμανσης
- Διπλασιασμός στον ρυθμό υπερθέρμανσης του πλανήτη
- Η κατάρρευση της Συμφωνίας των Παρισίων
- «Δεν είναι η ώρα να τα παρατήσουμε»
Για περισσότερο από μία δεκαετία, η επιστημονική κοινότητα και οι ηγέτες του κόσμου βασίστηκαν στην ελπίδα ότι η παγκόσμια θέρμανση θα μπορούσε να συγκρατηθεί στον 1,5°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ωστόσο, τα νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι ο στόχος αυτός έχει πλέον χαθεί οριστικά.
Διπλασιασμός στον ρυθμό υπερθέρμανσης του πλανήτη
Σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Κάνσας, ο ρυθμός με τον οποίο θερμαίνεται η Γη παρουσίασε δραματική επιτάχυνση. Ενώ μεταξύ 1971 και 2010 ο πλανήτης θερμαινόταν κατά 0,18°C ανά δεκαετία, τη χρονική περίοδο 2011-2025 ο ρυθμός αυτός σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τους 0,40°C ανά δεκαετία.
Βάσει αυτής της τάσης, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η Γη θα ξεπεράσει μόνιμα το όριο του 1,5°C μεταξύ 2026 και 2031, με πιθανότερο έτος σημείο καμπής το 2028.
Η κατάρρευση της Συμφωνίας των Παρισίων
Η εξέλιξη αυτή πλήττει τον πυρήνα της Συμφωνίας των Παρισίων που υπογράφηκε το 2016. Αν και η συμφωνία έθετε ως όριο τους 2°C, παρότρυνε τις χώρες να καταβάλουν προσπάθειες για τον 1,5°C, καθώς η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) είχε προειδοποιήσει για τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε ακόμη και μισός βαθμός επιπλέον αύξησης.
Η διαφορά μεταξύ 1,5°C και 2°C είναι χαοτική:
- Στους 2°C, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι εξαφανίζονται σχεδόν ολοκληρωτικά
- Εκατοντάδες εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι θα εκτεθούν σε ακραίους καύσωνες, λειψυδρία, πλημμύρες και φτώχεια
- Η αγροτική παραγωγή θα συρρικνωθεί, ενώ η εξαφάνιση ειδών θα επιταχυνθεί
«Δεν είναι η ώρα να τα παρατήσουμε»
Παρά τη ζοφερή εικόνα, στελέχη του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) τονίζουν ότι η απώλεια του στόχου του 1,5°C δεν πρέπει να οδηγήσει σε παραίτηση.
Όσο μικρότερη παραμείνει η αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από το όριο, ακόμη κι αν σταθεροποιηθεί στους 1,6°C ή 1,7°C, τόσο λιγότεροι θα είναι οι κίνδυνοι για τα οικοσυστήματα και την ανθρωπότητα στις δεκαετίες που θα ακολουθήσουν.
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