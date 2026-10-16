Σίντνεϊ Σουίνι και Μικέλε Μορόνε ξανά στο σετ για το “Housemaid”: Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες και απλά ανυπομονούμε

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα για τη συνέχεια του "The Housemaid", με τη Σίντνεϊ Σουίνι και τον Μικέλε Μορόνε να βρίσκονται στο Νιου Τζέρσεϊ

Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Μικέλε Μορόνε επιστρέφουν με το «The Housemaid’s Secret», τη συνέχεια της εισπρακτικής επιτυχίας «The Housemaid», που κυκλοφόρησε το 2025 και συγκέντρωσε περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Οι δύο ηθοποιοί φωτογραφήθηκαν στο Χόμποκεν του Νιου Τζέρσεϊ, όπου πραγματοποιούνται τα γυρίσματα της νέας ταινίας. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο Μικέλε Μορόνε φιλά τη Σίντνεϊ Σουίνι στο μέτωπο, ενώ οι δυο τους φαίνεται να συζητούν σοβαρά. Ο 36χρονος Ιταλός ηθοποιός φορά ένα καφέ δερμάτινο τζάκετ, ανοιχτό ροζ πουκάμισο και τζιν, ενώ η 29χρονη πρωταγωνίστρια του «Euphoria» εμφανίζεται με τζιν τζάκετ, μαύρη μπλούζα και καφέ παντελόνι.

Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr