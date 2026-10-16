Ο Αλέξανδρος Αθανασούλας νέος Διευθύνων Σύμβουλος του Your Directors Club

Διαδέχεται την ιδρύτρια Γεωργία Καρτσάνη. Νέες μορφές συνάντησης και θεματικοί κύκλοι για την επόμενη φάση.

Το Your Directors Club (YDC), η κλειστή κοινότητα C-level και ανώτερων στελεχών στην Αθήνα, περνά στην επόμενη φάση της ανάπτυξής του. Η ιδρύτριά του Γεωργία Καρτσάνη εμπιστεύτηκε τη συνέχεια και τη λειτουργία του Club στον Αλέξανδρο Αθανασούλα, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου. Η μεταβίβαση του YDC ολοκληρώθηκε τυπικά την 1η Οκτωβρίου 2026.

Το YDC συνεχίζει υπό την αιγίδα των CEO Clubs Greece, στο ίδιο νομικό και λειτουργικό πλαίσιο, με τις αξίες του αμετάβλητες: εμπιστοσύνη, συνεργασία, συμπερίληψη και αδιάκοπη εξέλιξη. Παράλληλα ενισχύεται ο ρόλος της ομάδας που το στηρίζει. Η Έφη Ρουτζάκη αναλαμβάνει διευρυμένο ρόλο ως Partnerships and Community Director και ο Δημήτρης Μιχόπουλος συνεχίζει ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος. Η Γεωργία Καρτσάνη εστιάζει πλέον στα ταχύτατα αναπτυσσόμενα CEO Clubs Greece και στη SARGIA Partners.

Ο Αλέξανδρος Αθανασούλας είναι ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του CEO Clubs Greece, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της STIRIXIS Group, διεθνούς ομίλου στρατηγικής, design και project Management, ο οποίος από το 1996 έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 900 έργα σε σχεδόν 30 χώρες και έχει λάβει πάνω από 60 διεθνείς διακρίσεις. Είναι επίσης πρόεδρος του SBC Greece, του εθνικού μέλους του World Green Building Council.

«Θέλω από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τη Γεωργία Καρτσάνη για την εμπιστοσύνη της σε μένα και όσα έχει συνεισφέρει μέχρι σήμερα. Με το YDC έχει δημιουργήσει κάτι που δεν αντιγράφεται, ένα μοναδικό περιβάλλον όπου ανώτερα στελέχη συζητούν με ειλικρίνεια καινοτόμα θέματα, θέματα που δεν ανοίγονται σε δημόσιο πάνελ. Αυτό θα παραμείνει ανέπαφο», δηλώνει ο Αλέξανδρος Αθανασούλας. «Η επόμενη μέρα του Club θα κινηθεί σε τρεις άξονες: νέες μορφές συνάντησης, νέοι θεματικοί κύκλοι, αυξημένη δραστηριότητα και ανάμεσα στις εκδηλώσεις ώστε η συμμετοχή να έχει συνέχεια και μετρήσιμο όφελος. Η εμπιστοσύνη δεν μεταβιβάζεται με μια υπογραφή. Κερδίζεται, και αυτή είναι η δουλειά μου από την πρώτη ημέρα.»

«Ίδρυσα το Your Directors Club με μια πεποίθηση που παραμένει επίκαιρη, ότι τα στελέχη εξελίσσονται ταχύτερα όταν μαθαίνουν δίπλα σε ομοτίμους που μοιράζονται τις αξίες και τη φιλοδοξία τους», σημειώνει η Γεωργία Καρτσάνη. «Έπειτα από επτά χρόνια, το YDC έχει κατακτήσει σαφή θέση στο ηγετικό οικοσύστημα της χώρας και είναι έτοιμο για την επόμενη φάση του. Παραδίδω τη σκυτάλη από θέση ισχύος. Το επόμενο βήμα απαιτεί στρατηγική σκέψη, συστημική προσέγγιση, πειθαρχία στην υλοποίηση και διεθνή οπτική. Ο Αλέξανδρος Αθανασούλας τα συνδυάζει και, κυρίως, κατανοεί ότι το YDC οφείλει να μεγαλώσει χωρίς να χάσει όσα το έκαναν αξιόπιστο. Με αυτή την πεποίθηση μπορώ να εστιάσω πλέον περισσότερο στο CEO Clubs Greece και στη SARGIA Partners, παραμένοντας πάντα δίπλα στην κοινότητά του.»