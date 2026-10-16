Πώς να βάλεις έναν αγενή στη θέση του: 5 φράσεις - όρια

Αν δεν μπορείς να θέσεις από μόνος όρια, αυτές οι 5 φράσεις θα σε βοηθήσουν να αντιμετωπίσεις αγενείς και πρσβλητικές συμπεριφορές.

Ένα ειρωνικό σχόλιο, μια προσβλητική παρατήρηση ή ένας άνθρωπος που προσπαθεί να επιβληθεί με τον τρόπο του μπορεί να χαλάσει τη διάθεσή σου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Και ενώ εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι δεκάδες απαντήσεις, συχνά καταλήγεις να μη λες τίποτα, να απολογείσαι χωρίς λόγο ή να αντιδράς πιο έντονα απ' όσο θα ήθελες.

Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις πάντα την τελευταία λέξη για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Ούτε να γίνεις εξίσου αγενής για να δείξεις ότι δεν ανέχεσαι τα πάντα. Αυτό που χρειάζεσαι είναι να μάθεις να βάζεις όρια με σαφήνεια, σταθερότητα και αυτοπεποίθηση.

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