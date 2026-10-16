Θέλετε να μην αυξάνεται το σάκχαρο μετά το γεύμα; Φάτε με αυτήν τη σειρά τις τροφές

Σειρά κατανάλωσης τροφών και σάκχαρο αίματος: Γιατί τα λαχανικά και οι πρωτεΐνες πρέπει να προηγούνται των υδατανθράκων.

Ξέρατε ότι μπορείτε να μεταβάλετε την απόκριση του σακχάρου στο αίμα σας χωρίς να αλλάξετε τις τροφές στο πιάτο σας;

Έρευνες υποδεικνύουν ότι η κατανάλωση των λαχανικών (εκτός των αμυλούχων) και των πρωτεϊνών πριν από τις πλούσιες σε υδατάνθρακες τροφές μπορεί να περιορίσει μια τυχόν μεγάλη άνοδο της γλυκόζης μετά το γεύμα.

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