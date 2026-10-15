Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

Τόνος σε κονσέρβα και υδράργυρος: Τι αποκαλύπτει η ετικέτα για τα διάφορα είδη τόνου.

Δύο κονσέρβες τόνου στο ίδιο ράφι ενός σουπερμάρκετ μπορεί να περιέχουν διαφορετικά είδη και, ενδεχομένως, διαφορετικές ποσότητες υδραργύρου. Ωστόσο, μόνο από την ονομασία του είδους δεν μπορείτε να γνωρίζετε με ακρίβεια πόσο υδράργυρο περιέχει μια συγκεκριμένη κονσέρβα.

Πρόσφατη ευρωπαϊκή έρευνα δείχνει ότι το είδος του ψαριού αποτελεί χρήσιμη ένδειξη, αλλά όχι μια ακριβή κατάταξη βάσει της περιεκτικότητας σε υδράργυρο. Για τους καταναλωτές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη ΕΕ, το πρακτικό ερώτημα είναι τι μπορεί πραγματικά να αποκαλύψει η ετικέτα.

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