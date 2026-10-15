Ο Μάθιου ΜακΚόναχι απομονώθηκε στην έρημο για να διαβάσει αρνητικές κριτικές που έγραφαν για εκείνον επί 20 χρόνια

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι πέρασε δύο ημέρες διαβάζοντας όσα έγραφαν για εκείνον! Και δεν ήταν καθόλου εύκολο.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι έχει περάσει περισσότερες από τρεις δεκαετίες μπροστά από τις κάμερες, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες που γνώρισαν τεράστια επιτυχία. Ωστόσο, η πορεία του δεν συνοδεύτηκε μόνο από επαίνους. Υπήρξαν και οι αρνητικές κριτικές, εκείνες που μπορούν να σε κάνουν να αμφισβητήσεις τον εαυτό σου, ακόμη κι όταν έχεις αποδείξει την αξία σου. Ο ίδιος αποφάσισε να τις αντιμετωπίσει με έναν τρόπο που δύσκολα θα επέλεγε κάποιος: συγκέντρωσε 20 χρόνια αρνητικών κριτικών για τον ίδιο και τις ταινίες του και πήγε στην έρημο για να τις διαβάσει.

Ο 56χρονος ηθοποιός μίλησε για αυτή την εμπειρία στο podcast "Build or Break", σε μια συζήτηση με τον Ντάνιελ Λούμπετσκι, ιδρυτή της εταιρείας σνακ Kind. Ο Ντάνιελ Λούμπετσκιτον ρώτησε πώς καταφέρνει να διαχειρίζεται την κριτική χωρίς να αφήνει τα αρνητικά σχόλια να επηρεάζουν την αυτοεκτίμησή του. Η απάντηση του Μάθιου ΜακΚόναχι βασίστηκε σε ένα προσωπικό πείραμα που, όπως αποδείχθηκε, τον βοήθησε να δει τα πράγματα διαφορετικά.

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