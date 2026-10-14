Ντέιβιντ & Βικτόρια Μπέκαμ: Τα πρώτα ραντεβού τους γίνονταν σε πάρκινγκ και, ναι, υπάρχει λόγος

Η Βικτόρια Μπέκαμ αποκαλύπτει πού έβγαινε τα πρώτα ραντεβού με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ για να μην τους καταλάβει κανείς.

Η Βικτόρια Μπέκαμ και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια και όλα τα χρόνια της σχέσης τους είναι σίγουρα από τους πιο πολυφωτογραφημένους ανθρώπους. Η γνωστή σχεδιάστρια και πρώην “Spice girl” αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της πώς κατάφερε να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τον έρωτά της με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή στην αρχή της σχέση τους.

Οι δυο τους ξεκίνησαν να βγαίνουν την περίοδο που τόσο ο ποδοσφαιριστής όσο και οι Spice Girls βρίσκονταν στο απόγειο της δημοτικότητάς τους. Έτσι, και οι δύο ήθελαν να προστατεύσουν τη σχέση τους από τα φώτα της δημοσιότητας.

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