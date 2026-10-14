Αγνώριστη η Μαντόνα, το 1979, στο πρώτο της ραντεβού: Πώς ήταν πριν γίνει η pop star του σήμερα

Με κοντά μαλλιά, ένα φούτερ και διάθεση για αυθόρμητες πόζες, η Μαντόνα απαθανατίστηκε από τον τότε σύντροφό της, Νταν Γκίλροϊ, σε ένα λεωφορείο στη Νέα Υόρκη.

Πολύ πριν από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, τις φωτογραφίσεις που άφησαν εποχή και τις επιτυχίες που την καθιέρωσαν ως μία από τις μεγαλύτερες μορφές της ποπ μουσικής, η Μαντόνα ήταν μια νεαρή γυναίκα που προσπαθούσε να βρει τη θέση της στη Νέα Υόρκη. Το 1979, η καριέρα της βρισκόταν ακόμη στην αρχή και η ίδια αναζητούσε τον δρόμο που θα την οδηγούσε στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας.

Από εκείνη την περίοδο, προέρχονται ορισμένες σπάνιες φωτογραφίες της, τις οποίες τράβηξε ο μουσικός Νταν Γκίλροϊ, με τον οποίο τότε διατηρούσε σχέση. Στα εν λόγω "κλικ", η νεαρή Μαντόνα χαμογελά στον φακό, ξαπλώνει στα καθίσματα ενός λεωφορείου, ποζάρει με συνεπιβάτες, βάζει κραγιόν και όλα αυτά κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

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