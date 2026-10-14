Gary Neville & The Charlatans: Μια φιλία με κιθάρες, Champions League και DJ sets!

Από την κιθάρα στη σκηνή μέχρι ένα viral DJ set, ο θρύλος της Manchester United αποκαλύπτει τη μουσική του πλευρά.

Τι συνδέει τον Gary Neville, έναν από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές της Manchester United, με τους The Charlatans, τη σπουδαία βρετανική rock μπάντα που επιστρέφει στην Αθήνα αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, για μια συναυλία στο Floyd Live Music Venue;

Μια φιλία πολλών χρόνων, με αρκετές απρόσμενες στιγμές και τον άλλοτε αρχηγό των «κόκκινων διαβόλων» να δοκιμάζει τις ικανότητές του τόσο στην κιθάρα όσο και στα decks!

Η ιστορία ξεκινά από το Manchester των 90s. Την εποχή που η περίφημη Class of '92 έκανε τα πρώτα της βήματα στη United, η πόλη ζούσε στον ρυθμό των Stone Roses, των Happy Mondays, των Oasis και, φυσικά, των Charlatans. Ο Neville και οι συμπαίκτες του παρακολουθούσαν τις συναυλίες τους, ακόμη κι αν ο Sir Alex Ferguson δεν επέτρεπε ούτε μουσική στα αποδυτήρια!

Με τα χρόνια, ο Neville ανέπτυξε στενή φιλία με τον τραγουδιστή των Charlatans, Tim Burgess, ο οποίος μάλιστα τον έχει χαρακτηρίσει αγαπημένο του ποδοσφαιριστή της United όλων των εποχών.

Το 2015, όταν ο Neville κάλεσε την μπάντα να παίξει στα εγκαίνια του Hotel Football, του ξενοδοχείου που δημιούργησε μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του Ryan Giggs, δίπλα στο Old Trafford, οι Charlatans δέχτηκαν με την προϋπόθεση να ανέβει και ο ίδιος στη σκηνή, παίζοντας κιθάρα στο «Just When You're Thinkin' Things Over».

Ο κιθαρίστας τους, Mark Collins, ανέλαβε να του μάθει το τραγούδι, κάνοντάς του ένα δίωρο ιδιαίτερο μάθημα. Ο Neville βιντεοσκόπησε τις κινήσεις των δαχτύλων του για να εξασκηθεί, αλλά όταν έφτασε η μεγάλη στιγμή, το άγχος ήταν τεράστιο. Σύμφωνα με τον Collins, ο πρώην διεθνής αμυντικός παραδέχτηκε πως ούτε πριν από τον τελικό του Champions League το 1999 δεν είχε νιώσει έτσι! Τελικά, τα κατάφερε μια χαρά.

Η ιστορία, όμως, είχε και συνέχεια. Το 2024, οι δύο φίλοι ανέβηκαν μαζί στα decks του Kendal Calling Festival, με τον Neville να συστήνεται ως DJ G-Dog! Η εμφάνιση έγινε viral, με τον να δηλώνει ότι μπορεί η συνεισφορά του να περιορίστηκε σε μερικά πατήματα του play αλλά ήταν το καλύτερο κοινό που είχε ποτέ στη ζωή του!

Όσο για τους Charlatans, αυτό το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μεγάλη βραδιά στο Floyd Live Music Venue, με τις επιτυχίες που τους καθιέρωσαν ως ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της βρετανικής rock σκηνής. Ο Gary Neville μπορεί να μην ανέβει στη σκηνή, αλλά το «Just When You're Thinkin' Things Over» θα έχει πλέον μια επιπλέον ιστορία να μας θυμίζει!

Εισιτήρια / Πληροφορίες: more.com / floyd.gr