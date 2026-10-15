Gran Turismo: Συλλεκτικό DualSense για τα 30 χρόνια της σειράς

Η Sony παρουσίασε το DualSense Wireless Controller – Gran Turismo Limited Edition, ένα χειριστήριο αφιερωμένο στα 30 χρόνια της σειράς.

Ο σχεδιασμός του αντλεί έμπνευση από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, με αγωνιστικές γραμμές, γραφικά εμπνευσμένα από τα αυτοκίνητα και μπροστινή επιφάνεια με υφή που παραπέμπει σε ανθρακονήματα.

Σύμφωνα με τον Kazunori Yamauchi, επικεφαλής της Polyphony Digital, το συλλεκτικό χειριστήριο αποτελεί φόρο τιμής στην πορεία της σειράς και στην κοινότητα που την έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια.

Η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τις 10 Δεκεμβρίου, με περιορισμένη διαθεσιμότητα.

Με το Spec IV (Part 1) και το επετειακό DualSense, η Sony συνδυάζει νέο περιεχόμενο για το Gran Turismo 7 με τον εορτασμό των 30 χρόνων μιας από τις σημαντικότερες σειρές racing παιχνιδιών του PlayStation.