Τα Radisson Hotels αναλαμβάνουν την Ονομαστική Χορηγία του Μαραθωνίου Λάρνακας 2026, διευρύνοντας μια μακροχρόνια συνεργασία

Σε ένα νέο κεφάλαιο περνά η μακροχρόνια συνεργασία των ξενοδοχείων Radisson με τον Μαραθώνιο Λάρνακας, καθώς τα Radisson Hotels αναλαμβάνουν την Ονομαστική Χορηγία της διοργάνωσης για το 2026.

Η νέα αυτή εξέλιξη αποτελεί φυσική συνέχεια μιας σταθερής σχέσης που ξεκίνησε το 2017, όταν το Radisson Blu Hotel Larnaca άρχισε να στηρίζει τον Μαραθώνιο ως

ονομαστικός χορηγός. Το 2026, η συνεργασία διευρύνεται περαιτέρω με την ενεργή συμμετοχή και του Radisson Beach Resort Larnaca, ενισχύοντας συνολικά την παρουσία των Radisson Hotels στη διοργάνωση.

Η αναβαθμισμένη συνεργασία αντανακλά τη διαχρονική δέσμευση των Radisson Hotels προς τη Λάρνακα και προς έναν θεσμό που έχει αποκτήσει διεθνή χαρακτήρα, προσελκύοντας κάθε χρόνο δρομείς, επισκέπτες και υποστηρικτές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Μέσα από τη διοργάνωση ενισχύεται η επισκεψιμότητα της πόλης, δημιουργώντας παράλληλα θετικό αποτύπωμα για την τοπική οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της Ονομαστικής Χορηγίας, το Radisson Blu Hotel Larnaca και το Radisson Beach Resort Larnaca θα στηρίξουν έμπρακτα τη διοργάνωση και τους συμμετέχοντες, προσφέροντας μεταξύ άλλων διαμονή, φιλοξενία παράλληλων εκδηλώσεων και γεύματα για VIP προσκεκλημένους.

Παράλληλα, βρίσκονται υπό σχεδιασμό πρόσθετες δράσεις και εμπειρίες γύρω από τον Μαραθώνιο, οι οποίες θα ανακοινωθούν με την οριστικοποίησή τους. Εκ μέρους των Radisson Hotels, ο Μάριος Πολυβίου, CEO της Sunnyseeker Hotels, δήλωσε:

«Η ανάληψη της Ονομαστικής Χορηγίας του Μαραθωνίου Λάρνακας 2026 αποτελεί για εμάς τη φυσική εξέλιξη μιας σχέσης που έχει χτιστεί σταθερά όλα αυτά τα χρόνια. Από το 2017, το Radisson Blu Hotel Larnaca βρίσκεται δίπλα στη διοργάνωση και φέτος η συμμετοχή του Radisson Beach Resort Larnaca διευρύνει ακόμη περισσότερο αυτή τη συνεργασία. Η στήριξή μας στον Μαραθώνιο συνδέεται άμεσα με τη διαχρονική μας δέσμευση προς τη Λάρνακα και με την αξία που δημιουργεί η διοργάνωση για την πόλη, τους επισκέπτες της και την τοπική οικονομία». Από την πλευρά της Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου Λάρνακας, ο ιδρυτής ης διοργάνωσης, Κωνσταντίνος Ντάλτας, τόνισε:

«Η διεύρυνση της συνεργασίας μας με τα Radisson Hotels αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον Μαραθώνιο Λάρνακας. Πρόκειται για μια σχέση που ξεκίνησε από τα πρώτα χρόνια της διοργάνωσης και εξελίσσεται μαζί της. Η συμμετοχή και των δύο Radisson Hotels στη Λάρνακα ενισχύει την εμπειρία που θέλουμε να προσφέρουμε στους δρομείς και στους επισκέπτες και συμβάλλει στη συνεχή αναβάθμιση ενός θεσμού που προβάλλει τη Λάρνακα στην Κύπρο και διεθνώς».