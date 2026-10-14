Η Garmin Greece άνοιξε τις πόρτες των νέων γραφείων της με τα Garmin fēnix 9 και fēnix 9 Pro στο επίκεντρο

Ένα νέο κεφάλαιο στην παρουσία της Garmin στην Ελλάδα άνοιξε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου με τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Garmin Greece στη Γλυφάδα.

Άνθρωποι από τον χώρο του αθλητισμού, των media, της επικοινωνίας και της showbiz έδωσαν το «παρών», έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη φιλοσοφία

του brand, αλλά και το σύνολο της γκάμας των προϊόντων του.

Σχεδόν σύσσωμη η Team Garmin Greece έδωσε το «παρών», με τον Απόστολο Χρήστου, την Άννα Ντουντουνάκη, τον Στέφανο Ντούσκο, την Αναστασία Μαρινάκου, την Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, τον Χαράλαμπο Πιτσιόλη, τον Απόστολο Σίσκο και την Αναστασία Ντραγκομίροβα, μεταξύ άλλων, να βρίσκονται στα νέα γραφεία της Garmin. Αθλητές από διαφορετικά αθλήματα, όπως χαρακτηριστικά είναι η κολύμβηση, το τρίαθλο, το τρέξιμο, ο στίβος, η κωπηλασία, η ποδηλασία, το kite, το SUP και το παρατρίαθλο, έδωσαν το δικό τους στίγμα στη βραδιά, αντανακλώντας, τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της Garmin και τη δυνατότητά της να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές δραστηριότητες, ανάγκες και απαιτήσεις.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, συγκέντρωσαν τα νέα Garmin fēnix 9 και fēnix 9 Pro. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την εντυπωσιακή εμφάνιση από τιτάνιο αλλά και να γνωρίσουν τις δυνατότητες προπόνησης, αποκατάστασης, υγείας, πλοήγησης αλλά και επικοινωνίας που κάνουν τα νέα smartwatch της Garmin τόσο ξεχωριστά.

Το δικό του urban vibe έδωσε το Beefeater Gin στη βραδιά, με το χαρακτηριστικό του bar να αποτελεί σημείο αναφοράς. Τα signature cocktails, με ονόματα εμπνευσμένα από τον κόσμο της Garmin, δημιούργησαν μια μοναδική εμπειρία για τους καλεσμένους. Ξεχωριστή θέση είχε και το Beefeater 0.0%, προσφέροντας την ίδια απόλαυση, αλλά χωρίς αλκοόλ.

Tάσος Κανελλόπουλος-Sales and Operations Director Digital Tracer Electronics SA-Garmin Greece,Νάνσυ Ζαμπέλη- Διευθύντρια Επικοινωνίας & Marketing Digital Tracer Electronics SA-Garmin Greece, Γιώργος Αγγελόπουλος, Μαριάνθη Σκορδίλη-CEO Digital Tracer Electronics SA-Garmin Greece

Με την παρουσία ανθρώπων από διαφορετικούς χώρους, η Garmin συνεχίζει να διευρύνει τη θέση της πέρα από τον αθλητισμό, συναντώντας το σύγχρονο lifestyle ,εκεί δηλαδή όπου η τεχνολογία γίνεται μέρος της καθημερινής εμπειρίας.