Το αποτύπωμα του Τσίλλερ εκτός της Αθήνας - 10 κτίρια ορόσημα της ελληνικής επαρχίας

Δέκα κτίρια - αρχιτεκτονικά ορόσημα της ελληνικής επαρχίας που φέρουν την υπογραφή του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ.

Όταν μιλάμε για τον σπουδαίο αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλλερ, συνήθως σκεφτόμαστε τα κτίρια που σχεδίασε για την αθηναϊκή μητρόπολη και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε στη δημιουργία της αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πρωτεύουσας. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε πως ο Βαυαρός αρχιτέκτονας, δεν υπήρξε μονάχα ένας από τους σημαντικότερους αρχιτέκτονες της Αθήνας.

Το έργο του Τσίλλερ συνέβαλλε στον εκσυγχρονισμό πολλών επαρχιακών πόλεων ελληνικής επικράτειας, αφού σχεδίασε και επέβλεψε την κατασκευή πολλών δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, σφραγίζοντας με τα σχέδιά του τη φυσιογνωμία του ελληνικού αστικού χώρου. Ο κύριος εκπρόσωπος του νεοκλασικισμού στη χώρα, έφερε στις ελληνικές πόλεις ένα νέο αρχιτεκτονικό ύφος, παράλληλα με τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους μετά το 1832.

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