Το «Παράξενο live» είναι το καλύτερο (vid)

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, οι Παντελής Κυραμαργιός, Νατάσα Φαίη Κοσμίδου, σας περιμένουν στο Θέατρο Καλλιρόης για ένα «Παράξενο live»

Η έννοια του παράξενου είναι από μόνη της παράξενη. Και το παράξενο δεν είναι που γράφουμε και συζητάμε για το παράξενο, αλλά που το επιδιώκουμε κιόλας! Το να είσαι «παράξενος» σήμερα είναι το σωστό και το ορθό, η κατάλληλη αντίδραση απέναντι στους δήθεν μη παράξενους της κοινωνίας. Ο «παράξενος», λοιπόν, ζει μέσα σε έναν κόσμο που είναι παράξενος και θέλει να λογίζεται ως φυσιολογικός και σωστός. Ο παράξενος που δεν είναι παράξενος, αλλά επικίνδυνα λογικός και «σοβαρός», απειλεί τον αληθινά παράξενο και την ελευθερία, τη φαντασία, την τόλμη, την αλληλεγγύη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Να είσαι παράξενος για να αντιστέκεσαι στο μη παράξενο και να επιβάλλεις το μοναδικό παράξενο.

Θα μπορούσαμε να το πάμε έτσι μέχρι τέλους. Ξέρετε, ο παράξενος, η παράξενη, το παράξενο…Η παράξενη ζωή μας, όμως, θέλει διαλείμματα λογικής και απαράξενης (σ.σ εντάξει, σαν ατάκα του Χατζηχρήστου ακούστηκε αυτό) συμπεριφοράς. Γι’ αυτό, πάρτε το «έξυπνο» και ωραία παράξενο κινητό σας και σημειώστε ότι στις 16 Οκτωβρίου έχετε να πάτε στο Θέατρο Καλλιρόης για «Ένα Παράξενο ΛΑΪΒ». Και μόνο που γράφω το live «ΛΑΪΒ», κάτι παράξενο συμβαίνει. Τέλος πάντων… Την Παρασκευή να πάτε στην όμορφη παραξενιά του Παντελή Κυραμαργιού και της Νατάσας Φαίης Κοσμίδου.

Μουσικό θέατρο και stand up poetry!



Όλα είναι «παράξενα» σε αυτό το live. Και επειδή και εμείς είμαστε, ενίοτε, πολύ παράξενοι, θα ξεκινήσουμε από τον χώρο της εκδήλωσης. Το Θέατρο Καλλιρόης είναι στην Καλλιρρόης 10, κοντά στο μετρό «Ακρόπολη». Είναι ένας μικρός χώρος που δίνει χώρο σε αυτούς που ψάχνουν χώρο και το μυαλό σου δεν πάει ότι εκεί, σε ένα δρόμο που οδηγεί σε λεωφόρους αχαλίνωτης διασκέδασης, υπάρχει δυνατότητα να ξεδιπλωθεί και να μοιραστεί το «παράξενο». Επειδή, όμως, υπάρχει θέλει και τους πάντα τολμηρούς, θαρραλέους, καλλιτέχνες. Ε, το δίδυμο που μας ενδιαφέρει, έχει και τόλμη και θάρρος και φυσικά μπόλικη παραξενιά!

Μα, γιατί γράφουμε τόσο επίμονα παράξενα; Μα, γιατί διαβάζουμε κάτι για συνδυασμό μουσικού θεάτρου και stand up poetry! Και εντάξει, έχουμε δει αρκετά φαινομενικά ασύνδετα σχήματα, αλλά αυτό έχει μουσική, λόγια, ποίηση και χιούμορ. Και όταν είσαι με την παρέα σου, τους με κολλητούς σου, όλα είναι πιθανά. Τώρα, όμως, αυτό πρέπει να συγχρονιστεί και να παρουσιαστεί σοβαρά παράξενο στο κοινό που θα έρθει θέατρο. Αυτό απαιτεί «χημεία» μεταξύ των δύο, καλά παρασκήνια και ακόμα καλύτερη παραξενιά στο προσκήνιο. Το έχουν; Το έχουν μωρέ!

«Παράξενο τραγούδι»



Στις επόμενες γραμμές θα σας παραθέσουμε το δελτίο Τύπου. Εσείς διαβάστε την περιγραφή και τις πληροφορίες και δώστε λίγη παραπάνω προσοχή εκεί που λέει για «Παράξενο τραγούδι». Μέχρι τότε κλείστε εισιτήριο για να περάσετε καλά, παράξενα καλά. Ένα παράξενο live θα λάβει χώρα στο Θέατρο Καλλιρόης, στην Αθήνα, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Άλλοι το λένε μουσικό θέατρο και κάποιοι άλλοι, κάπου αλλού, το λένε stand up poetry! Όλα αυτά από δύο καλλιτέχνες που θαύμαζαν ο ένας τον άλλον πριν γίνουν φίλοι. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά στις εκδηλώσεις του Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη το ‘19 και από τότε ο Παντελής Κυραμαργιός έγραψε πολλά τραγούδια επηρεασμένος από τον λόγο της Νατάσας Φαίης Κοσμίδου στα θέατρα και σε μικρά βίντεο χωρίς εκείνη να το γνωρίζει. Ύστερα εκείνη άκουγε τα τραγούδια του και έφτιαχνε ιστορίες για το πριν και το μετά χωρίς να του το πει. Μέχρι που το καλοκαίρι του ‘24 ο Παντελής έκανε ένα στόρι από την Αμοργό τραγουδώντας δύο χαζά στιχάκια. Αυτά τα στιχάκια βρήκαν τη Νατάσα στην Ικαρία. Τότε έπιασε το μολύβι της και τρεις σελίδες λέξεις απλώθηκαν στο τετράδιο της. Έτσι γεννήθηκε το κοινό τους «Παράξενο τραγούδι» για ένα «παράξενο κορίτσι». Η παραξενιά μεγάλωσε και έγινε ολόκληρη παράσταση.

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα ακουστούν οι ιστορίες, οι αφηγήσεις, οι μελωδίες και τα ποιήματα που περίμεναν καρτερικά τη σειρά τους σε ένα μουσικοαφηγηματικό παραλήρημα διαρκών μα ξαφνικών συναισθηματικών ανεβοκατεβασμάτων. Ο Θανάσης Μάντζαρης θα είναι μαζί τους και θα υποδυθεί αρκετούς ρόλους αλλά κυρίως θα παίξει πιάνο για να είναι ταυτόχρονα και ο εαυτός του.

INFO

Ένα Παράξενο ΛΑΪΒ

Παντελής Κυραμαργιός & Νατάσα-Φαίη Κοσμίδου

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Στο Θέατρο Καλλιρόης

Ώρα έναρξης: 21:30

Εισιτήρια ΕΔΩ

