«Μην κλαις, μπαμπά»: Τα τελευταία λόγια παρηγοριάς του 21χρονου που εκτελέστηκε μαζί με τον γαμπρό
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Αποκαλύπτεται ότι στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα του, πριν οδηγηθεί στη αγχόνη.
Ο Αλιρεζά Ραϊσί, 21 ετών, εκτελέστηκε στις 5 Οκτωβρίου, μαζί με τον 25χρονου, Αλιρεζά Σεπαχί, η ιστορία του οποίου τράβηξε τη διεθνή προσοχή, εξαιτίας του γάμου που τέλεσε μία ημέρα μέσα στη φυλακή δια τηλεφώνου με την επίσης κρατούμενη σύντροφό του.
Αποκαλύπτεται ότι στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα του, πριν οδηγηθεί στη αγχόνη, ο νεαρός προσπαθούσε να παρηγορήσει τον πατέρα του, που έκλαιγε.
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