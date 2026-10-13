Δημοσκόπηση Interview: Οριακή η διαφορά ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ για την δεύτερη θέση - Πόσοι μπαίνουν στη Βουλή

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Interview. Η μάχη της δεύτερης θέσης ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.

Μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) και του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic, με τη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων να περιορίζεται στη 1,1 ποσοστιαία μονάδα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.

Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών για την αξιοπιστία της αντιπολίτευσης, καθώς η πλειονότητα των ερωτηθέντων εκτιμά ότι ούτε η ΕΛΑΣ ούτε το ΠΑΣΟΚ ασκούν αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση.

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