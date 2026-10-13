Δημοσκόπηση Interview: Οριακή η διαφορά ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ για την δεύτερη θέση - Πόσοι μπαίνουν στη Βουλή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της Interview. Η μάχη της δεύτερης θέσης ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ.
Μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) και του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic, με τη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων να περιορίζεται στη 1,1 ποσοστιαία μονάδα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.
Την ίδια ώρα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των πολιτών για την αξιοπιστία της αντιπολίτευσης, καθώς η πλειονότητα των ερωτηθέντων εκτιμά ότι ούτε η ΕΛΑΣ ούτε το ΠΑΣΟΚ ασκούν αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση.
Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr
@Photo credits: eurokinissi
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η απάντησή της στις καταγγελίες - «Ο Έρικ Ντίτερς μου οφείλει 150.000 δολάρια»
- Ανάρτηση Μητσοτάκη για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»: «Στόχος η έναρξη των εργασιών τον Μάιο του 2027»
- «Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο, είχε πολλές ευκαιρίες για ειρήνη»: Ο Τραμπ επιτίθεται στον Ζελένσκι