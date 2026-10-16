Η Κιμ Καρντάσιαν ανέβασε 13 φωτογραφίες από τον παράδεισο και μία μάς έκανε να σταματήσουμε το scroll

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ένα καρουζέλ 13 φωτογραφιών στο IG από τις Φιλιππίνες και εμείς δεν ξέρουμε ποια να πρωτοχαζέψουμε.

Είτε σου αρέσει είτε όχι η Κιμ Καρντάσιαν και όλα αυτά που προσβεύει, δεν μπορείς να μην παραδεχτείς πως χαρίζει μπόλικο content και γίνεται πολύ συχνά λόγος συζήτησης. Από την οικογενειακή της κατάσταση μέχρι τις δηλώσεις της και την πρόσφατη σχέση της με τον Λιούις Χάμιλτον, η επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα γνωρίζει πώς να τραβάει την προσοχή επάνω της. Και αυτή τη φορά, το έκανε με την εμφάνισή της.

Με αφορμή τα γενέθλιά της στις 21 Οκτωβρίου, η Κιμ Καρντάσιαν αποφάσισε να επισκεφτεί τις Φιλιππίνες και να απολαύσει τις πολυτελείς διακοπές της μαζί με αγαπημένα πρόσωπα. Την αποκάλυψη έκανε μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, δημοσιεύοντας όχι μία, ούτε δύο, αλλά δεκατρείς φωτογραφίες από τις πρώτες ώρες στο νησί. Μπορεί τα γενέθλια να είναι σε μερικές ημέρες, όμως η ίδια δεν αρνήθηκε να σβήσει (και) νωρίτερα κεράκια - μάλλον δεν ασπάζεται τη λαϊκή άποψη που υποστηρίζει πως είναι γρουσουζιά.

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