Ξεκίνησε να πουλάει LEGO στο E-bay και έβγαλε 350.000€ σε ένα χρόνο: Η στρατηγική που διπλασίασε τα κέρδη

18χρονος Βρετανός κατάφερε να δημιουργήσει μια κερδοφόρα επιχείρηση πουλώντας μεταχειρισμένα κομμάτια LEGO στο eBay, φτάνοντας τον τζίρο των 354.000 ευρώ.

Ξεκίνησε ως ένας απλός τρόπος για να βγάλει χαρτζιλίκι πουλώντας μεταχειρισμένα παιχνίδια και εξελίχθηκε σε μια επιχείρηση με τζίρο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Ο 18χρονος Βρετανός Τζέιμι Μπελ κατάφερε μέσα σε έναν μόλις χρόνο να κάνει τζίρο πάνω από 354.000 ευρώ, αγοράζοντας και πουλώντας πακέτα και εξαρτήματα LEGO μέσω του eBay.

Η έξυπνη στρατηγική του που διπλασίασε τα κέρδη

Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο Μπελ ήταν 13 ετών και αποφάσισε να πουλήσει μερικά από τα παιχνίδια του. Έναν χρόνο αργότερα αγόρασε το πρώτο του σετ LEGO με μια πολύ συγκεκριμένη τακτική, το αποσυναρμολόγησε και πούλησε τα κομμάτια ξεχωριστά. Το αποτέλεσμα τον δικαίωσε, αφού κατάφερε σχεδόν να διπλασιάσει τα χρήματα που είχε επενδύσει.

Βλέποντας την ζήτηση να αυξάνεται, άρχισε να αγοράζει μεγάλες παρτίδες για να τις μεταπωλεί σε συλλέκτες και εξειδικευμένους εμπόρους. Στα 15 του λειτουργούσε ήδη ως προμηθευτής για άλλους πωλητές, ενώ στα 16 του χρειάστηκε να προσλάβει λογιστή για να διαχειριστεί την ραγδαία ανάπτυξη της δραστηριότητάς του.

Τζίρος 354.000 ευρώ και πωλήσεις 100 κιλών τον μήνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα έσοδά του εκτοξεύτηκαν από τις 118.000 ευρώ τον πρώτο χρόνο στις 354.000 ευρώ τον δεύτερο. Μετά την αφαίρεση του κόστους αγοράς αποθεμάτων και των υπόλοιπων εξόδων, το καθαρό ετήσιο κέρδος ανήλθε στις 59.000 ευρώ.

Το κατάστημά του στο eBay μετρά χιλιάδες πωλήσεις και διατηρεί θετική αξιολόγηση 100%. Κάθε μήνα διακινεί περίπου 100 κιλά εξαρτημάτων LEGO, εστιάζοντας σε δημοφιλείς συλλογές όπως το Star Wars και το Batman. Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές συμφωνίες του ήταν η πώληση μιας μεγάλης παρτίδας φιγουρών LEGO Star Wars για περίπου 26.500 ευρώ μετά από σκληρή δημοπρασία.

Παρά την τεράστια επιτυχία, ο Μπελ δηλώνει πως δεν σκοπεύει να αφιερώσει όλη του τη ζωή σε αυτή την επιχείρηση. Στόχος του είναι να σπουδάσει Ιστορία στο πανεπιστήμιο και να ακολουθήσει μια πιο σταθερή καριέρα. Στο μεταξύ, φρόντισε να αποταμιεύσει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του, καταφέρνοντας να αγοράσει το δικό του διαμέρισμα σε ηλικία μόλις 18 ετών.

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