Vivartia: Πουλήθηκαν σε Καναδούς Goody's, Everest, Flocafe, La Pasteria και Jackaroo

Στην καναδική Recipe Unlimited περνά το 100% της Evergood, του κλάδου εστίασης της Vivartia

Την πώληση του συνόλου των μετοχών της Evergood στην καναδική Recipe Unlimited Corporation ανακοίνωσε η Vivartia Holding S.M.S.A., καθώς οι δύο πλευρές υπέγραψαν την οριστική συμφωνία για τη μεταβίβαση του 100% της εταιρείας.

Η Recipe Unlimited αποτελεί στρατηγικό επενδυτή στον κλάδο της εστίασης, με περισσότερα από 100 χρόνια δραστηριότητας. Διαθέτει χαρτοφυλάκιο 18 εμπορικών σημάτων, τα οποία καλύπτουν την πλήρη και την περιορισμένη εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και τον τομέα της λιανικής.

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