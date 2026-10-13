8 συνήθειες των εσωστρεφών ανθρώπων που οι εξωστρεφείς θεωρούν λυπηρές και μίζερες

Ας συμφωνήσουμε πως υπάρχει διχασμός απόψεων, συνηθειών και ενδιαφερόντων μεταξύ των εσωστρεφών και των εξωστρεφών ανθρώπων.

Κάθε άνθρωπος που ζει σε αυτόν τον πλανήτη έχει δικαίωμα να είναι όπως θέλει, να κάνει ό,τι θέλει και να πιστεύει ό,τι θέλει - εφόσον φυσικά σέβεται κάθε συνάνθρωπό του και δεν ξεπερνά τα όριά του. Το ότι οι δικές μου απόψεις και συνήθειες μπορεί να διαφέρουν από τις δικές σου δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο - ούτε για εμένα ούτε για εσένα - πέρα από το ότι είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι και απολαμβάνουμε διαφορετικά πράγματα.

Οι εσωστρεφείς άνθρωποι κρατούν χαμηλούς τόνους, προτιμούν την ιδιωτικότητά τους και την ήρεμη επικοινωνία. Στον αντίποδα, οι εξωστρεφείς άνθρωποι είναι έντονοι χαρακτήρες, πολύ κοινωνικοί, διαθέτουν μια αστείρευτη αγάπη για το «έξω» και έχουν πάντα διάθεση να δουν τους φίλους τους. Αδιαμφισβήτητα, πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά προφίλ ανθρώπων που πορεύονται με τη δική τους πυξίδα και όσο κι αν προσπαθήσουν δύσκολα θα βρουν κοινό σημείο.

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