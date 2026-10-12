Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η απάντησή της στις καταγγελίες - «Ο Έρικ Ντίτερς μου οφείλει 150.000 δολάρια»
Ηπρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, απαντά μέσω των δικηγόρων της, Τζέσε Μπίναλ και Ντέιβιντ Σβαρτς, στις καταγγελίες του πρώην πολιτευτή των Ρεπουμπλικανών, Έρικ Ντίτερ, σχετικά με οικονομικές συναλλαγές και τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών.
Όπως μεταδίδει το Hellas Journal, οι νομικοί εκπρόσωποί της χαρακτηρίζουν ψευδείς τους ισχυρισμούς και υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς εξακολουθεί να της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρείχε πριν αναλάβει τα διπλωματικά της καθήκοντα. Η απάντηση έρχεται μετά από σχετικά δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η Wall Street Journal.
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