Γκίλφοϊλ: Η Σαμάνθα από το «Sex and the city» και οι nudes - Δημοσιογράφος του Fox News αποκαλύπτει
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Σύμφωνα με την δημοσιογράφο Λίσα «Κένεντι» Μοντγκόμερι, όταν η Γκίλφοϊλ εργαζόταν στο Fox News, «υπερηφανευόταν ανοιχτά για τη σεξουαλική της ζωή, έδειχνε δημόσια επίμαχες φωτογραφίες του τότε συντρόφου της, αλλά και εικόνες της πιστωτικής του κάρτας».
Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση της από την θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την δημοσιογράφο Λίσα «Κένεντι» Μοντγκόμερι, όταν η Γκίλφοϊλ εργαζόταν στο Fox News, «υπερηφανευόταν ανοιχτά για τη σεξουαλική της ζωή, έδειχνε δημόσια επίμαχες φωτογραφίες του τότε συντρόφου της, αλλά και εικόνες της πιστωτικής του κάρτας».
Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αγγλία: Γυναίκα εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία 89χρονου να δει μια αγελάδα των Χάιλαντς από κοντά
- Μακελειό σε δημοτικό σχολείο στο Όρεγκον: 16χρονος σκότωσε τρία παιδιά και μία δασκάλα – Πολίτης τον καταδίωξε και τον εκτέλεσε
- Η NASA κατέγραψε πανοραμικά την αυγή στον Άρη και αποκάλυψε ένα παράξενο γεωλογικό μυστήριο