Γκίλφοϊλ: Η Σαμάνθα από το «Sex and the city» και οι nudes - Δημοσιογράφος του Fox News αποκαλύπτει

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο Λίσα «Κένεντι» Μοντγκόμερι, όταν η Γκίλφοϊλ εργαζόταν στο Fox News, «υπερηφανευόταν ανοιχτά για τη σεξουαλική της ζωή, έδειχνε δημόσια επίμαχες φωτογραφίες του τότε συντρόφου της, αλλά και εικόνες της πιστωτικής του κάρτας».

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση της από την θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο Λίσα «Κένεντι» Μοντγκόμερι, όταν η Γκίλφοϊλ εργαζόταν στο Fox News, «υπερηφανευόταν ανοιχτά για τη σεξουαλική της ζωή, έδειχνε δημόσια επίμαχες φωτογραφίες του τότε συντρόφου της, αλλά και εικόνες της πιστωτικής του κάρτας».

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