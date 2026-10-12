Ράβε ξήλωνε με την κατάταξη στρατευσίμων στον Στρατό: Τι αλλάζει για ΕΣΣΟ Νοεμβρίου - Φεβρουαρίου
Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί σε χιλιάδες στρατεύσιμους Έλληνες αλλά και τις οικογένειές τους, αφού τις τελευταίες ημέρες πολλοί εξ αυτών που περίμεναν να λάβουν ειδοποιητήριο κατάταξης στις ένοπλες δυνάμεις για τον Νοέμβριο του 2026 έλαβαν νέα πρόσκληση από το οικείο Στρατολογικό Γραφείο ότι τελικά καλούνται να παρουσιαστούν στις Ένοπλες Δυνάμεις τον Ιανουάριο, με την Α' ΕΣΣΟ του 2027!
Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί θυμίζει αλαλούμ, έχοντας προκαλέσει μεγάλη αναταραχή σε χιλιάδες οικογένειες που είχαν κάνει τον προγραμματισμό τους ότι τα αγόρια που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είτε έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, είτε διακόπτουν την αναβολή στράτευσης, είτε θέλουν να κάνουν χρήση της 9μηνης στρατιωτικής υπηρεσίας που ισχύει για όλους τους αποκαλούμενους πρότακτους σε όποιο σημείο της ελληνικής επικράτειας κι αν υπηρετήσουν (ενώ για τους υπόλοιπους Έλληνες που παρουσιάζονται "κανονικά" είτε κατατάσσονται αφού έχουν τελειώσει τις σπουδές τους, το 9μηνο ισχύει μόνο για μονάδες στις περιοχές που θεωρούνται παραμεθόριες) εκλήθησαν τις τελευταίες ώρες να αλλάξουν τον σχεδιασμό τους.
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