Οκτώβρης στη Σαντορίνη: Κολύμπι από το ηφαίστειο, τρέξιμο στην καλντέρα και πρωταθλητές δίπλα σου

Το Santorini Experience επιστρέφει με το πιο δυνατό διεθνές ρόστερ της ιστορίας του, απευθείας πτήσεις, εκπτώσεις στα πλοία και δεκάδες ξενοδοχεία-συνεργάτες σε όλο το νησί. Ακολουθεί ο οδηγός για το πιο αθλητικό τριήμερο του φθινοπώρου.

Η Σαντορίνη έχει δύο πρόσωπα. Το πρώτο είναι το καλοκαιρινό: γεμάτα σοκάκια, ουρές για το ηλιοβασίλεμα και κρουαζιερόπλοια στην καλντέρα. Το δεύτερο το ξέρουν λιγότεροι. Έρχεται τον Οκτώβριο, όταν τα πλήθη φεύγουν, η θάλασσα κρατά ακόμη τη ζέστη του Αυγούστου και το νησί πιάνει έναν άλλο ρυθμό. Αυτή τη Σαντορίνη τη ζουν κάθε χρόνο όσοι έρχονται για το Santorini Experience.

Η διοργάνωση φτάνει φέτος τη 12η χρονιά της και γίνεται από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, με παράλληλες δράσεις από τις 15 Οκτωβρίου. Ξεκίνησε ως αγώνας και σήμερα είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα αθλητικά γεγονότα της Ευρώπης. Έχει την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, και τη συνδιοργανώνουν ο Δήμος Θήρας, το ΤΑΠ Θήρας και η ActiveMedia Group.

Ένα νησί που γεννήθηκε από τη φωτιά

Για να καταλάβεις γιατί αυτοί οι αγώνες δεν μοιάζουν με κανέναν άλλο, πρέπει να ξέρεις πώς γεννήθηκε το τοπίο τους. Πριν από περίπου 3.600 χρόνια, μία από τις μεγαλύτερες ηφαιστειακές εκρήξεις στην ιστορία της ανθρωπότητας άλλαξε για πάντα το σχήμα του νησιού. Το κέντρο του βυθίστηκε στη θάλασσα και άφησε πίσω του την καλντέρα, τους απόκρημνους βράχους που σήμερα κοιτάζει όλος ο κόσμος. Η τέφρα σκέπασε τον προϊστορικό οικισμό στο Ακρωτήρι, που σήμερα αποκαλύπτεται σαν μια «Πομπηία του Αιγαίου». Αιώνες αργότερα, στην κορυφή του Μέσα Βουνού χτίστηκε η Αρχαία Θήρα, που δίνει το όνομά της στον αγώνα δρόμου της Παρασκευής.

Όποιος τρέχει ή κολυμπά στο Santorini Experience δεν κάνει απλώς έναν αγώνα. Κινείται μέσα σε χιλιάδες χρόνια ιστορίας.

Τρεις μέρες, τρεις τρόποι να γνωρίσεις το νησί

Το πρόγραμμα είναι στημένο σαν μικρό ταξίδι μέσα στο ταξίδι.

Η Παρασκευή ξεκινά χαλαρά, με τον αγώνα δρόμου Sandblu Ancient Thera 5km και το Kamari Pet Run, όπου τρέχουν μαζί άνθρωποι και τετράποδοι φίλοι.

Το Σάββατο είναι η μέρα του αγώνα που κάνει τη διοργάνωση μοναδική: το Open Water Swim. Είναι 2,4 χιλιόμετρα κολύμβησης στα βαθιά μπλε νερά της καλντέρας, με αφετηρία το Ηφαίστειο και τερματισμό το Παλιό Λιμάνι των Φηρών. Τη στιγμή που βουτάς από το ηφαίστειο, η θάλασσα έχει γεύση θειάφι. Είναι η υπενθύμιση ότι κάτω από τα πόδια σου το νησί είναι ακόμη ζωντανό. Λίγα μέρη στον κόσμο μπορούν να σου το προσφέρουν αυτό.

Την Κυριακή οι συμμετέχοντες τρέχουν στο μονοπάτι Οία–Φηρά, πάνω στο χείλος της καλντέρας, με θέα που κόβει την ανάσα πιο πολύ κι από την ανηφόρα. Υπάρχουν τρεις αποστάσεις: 15K by The North Face, 10K by SIXT, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, και 5K «Αριστείδης Αλαφούζος» by Miele.

Μια γραμμή εκκίνησης με επίπεδο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

Στα περισσότερα αθλητικά γεγονότα βλέπεις τους πρωταθλητές από τις κερκίδες. Εδώ κολυμπάς και τρέχεις δίπλα τους.

Στο φετινό Open Water Swim πρώτη ξεχωρίζει η Γερμανίδα Leonie Beck. Έχει 11 μετάλλια σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, 6 από αυτά χρυσά, και τρεις παγκόσμιους τίτλους. Η Ιταλίδα Barbara Pozzobon έρχεται με 8 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις, από τα οποία τα δύο κατέκτησε φέτος στο Παρίσι. Η Ουγγαρέζα Anna Olasz μετρά 7 μετάλλια και την 4η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο Ιταλός Mario Sanzullo, πρωταθλητής Ευρώπης στα 25 χιλιόμετρα το 2022, έχει 3 μετάλλια. Στο νερό θα βρεθεί και ο Fabrizio Antonelli, ο Ιταλός προπονητής που οι αθλητές του μετρούν 4 Ολυμπιακά μετάλλια και 13 παγκόσμιους τίτλους. Η Γαλλίδα Caroline Jouisse έχει 3 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις και τερμάτισε 8η στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Μαζί τους κολυμπούν ο Ολλανδός Marcel Schouten, ασημένιος στο Παγκόσμιο του 2015, ο Ιάπωνας Yasunari Hirai, πρωταθλητής Ασίας, δύο φορές Ολυμπιονίκης και 8ος στο Ρίο, και η δική μας Γεωργία Δαμασιώτη, ασημένια στο Ευρωπαϊκό του 2024.

Στα μονοπάτια της καλντέρας η λίστα είναι εξίσου δυνατή. Τρέχουν η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Ολυμπιονίκης και διπλή πρωταθλήτρια Ευρώπης στο βάδην το 2022 (20 και 35 χλμ.), ο Περικλής Ιακωβάκης, Ολυμπιονίκης, πρωταθλητής Ευρώπης το 2006 και χάλκινος στο Παγκόσμιο του 2007 στα 400μ. εμπόδια, και ο θρύλος του υπερμαραθωνίου Κωνσταντίνος Dean Καρνάζης, νικητής του Badwater, που έτρεξε 50 μαραθωνίους σε 50 μέρες. Μαζί τους είναι και η Τζο Μαντά, που κατέχει το ελληνικό γυναικείο ρεκόρ στο Σπάρταθλον και τερμάτισε 2η στο Badwater 135.

Τα μετάλλια και οι τίτλοι εντυπωσιάζουν. Αυτό όμως που κάνει τη διοργάνωση ξεχωριστή είναι ότι ο ερασιτέχνης που κολυμπά για πρώτη φορά από το Ηφαίστειο ξεκινά από την ίδια γραμμή με μια παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Πώς θα φτάσεις: στον αέρα με SKY express

Η SKY express είναι η Επίσημη Αεροπορική Εταιρεία (Official Airline) του Santorini Experience και κάνει το ταξίδι υπόθεση λίγων ωρών. Από την Αθήνα υπάρχουν εννέα καθημερινές πτήσεις προς τη Σαντορίνη, οπότε μπορείς να φτάσεις την ίδια μέρα που παραλαμβάνεις το αγωνιστικό σου πακέτο. Όσοι έρχονται από το εξωτερικό, από την Ιταλία, τη Γαλλία ή την Ισπανία, μπορούν να συνδυάσουν την πτήση για Αθήνα με την ανταπόκριση για το νησί μέσω του διεθνούς δικτύου της εταιρείας.

Όσο λιγότερη ώρα περνάς στα αεροδρόμια, τόσο περισσότερη μένει για να γνωρίσεις τα μονοπάτια και τη θάλασσα πριν από τον αγώνα.

Ή με το πλοίο, με έκπτωση από τη Blue Star Ferries

Για όσους προτιμούν το πλοίο, η Blue Star Ferries δίνει 30% έκπτωση στα εισιτήρια επιβατών (εκτός από τις καμπίνες) και 30% έκπτωση στα εισιτήρια οχημάτων. Η έκπτωση ισχύει για εισιτήρια μετ' επιστροφής προς τη Σαντορίνη από τον Πειραιά, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, από τις 10 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026. Την κερδίζει κάθε συμμετέχων και έως τρεις συνοδοί του.

Με τόσο μεγάλο διάστημα ημερομηνιών μπορείς να έρθεις λίγες μέρες νωρίτερα ή να μείνεις μετά τον τερματισμό. Και επειδή η έκπτωση ισχύει και για τους συνοδούς, το ταξίδι μπορεί να γίνει οικογενειακή απόδραση ή εκδρομή με την παρέα.

Στο νησί, με ασφάλεια και άνεση με τη SIXT

Οι αγώνες απλώνονται σε όλη τη Σαντορίνη, από την Αρχαία Θήρα και το Καμάρι ως την Οία και τα Φηρά, οπότε η μετακίνηση παίζει σημαντικό ρόλο. Η SIXT δίνει στους συμμετέχοντες 15% έκπτωση στην ενοικίαση αυτοκινήτου από 5 έως 20 Οκτωβρίου, χωρίς κωδικό. Με ένα σύγχρονο premium αυτοκίνητο κινείσαι με ασφάλεια στους στενούς και ανηφορικούς δρόμους του νησιού φτάνεις ξεκούραστος στην αφετηρία και μετά τον αγώνα μπορείς να ανακαλύψεις τις γωνιές του νησιού που δεν βρίσκεις στους οδηγούς.

Ενέργεια και αποκατάσταση με την OAKBERRY

Ο αγώνας δεν κρίνεται μόνο στη γραμμή εκκίνησης. Κρίνεται και στο τι τρως πριν και μετά. Το açaí, ο «υπερκαρπός» του Αμαζονίου που έχει κάνει γνωστό η OAKBERRY, είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά. Σε ένα bowl με φρούτα και granola δίνει γρήγορη ενέργεια πριν από την προσπάθεια και βοηθά στην αποκατάσταση μετά τον τερματισμό. Οι συμμετέχοντες έχουν 20% έκπτωση από 15 έως 19 Οκτωβρίου στο κατάστημα της OAKBERRY στη Σαντορίνη.

Η ντομάτα που έγραψε ιστορία

Ανάμεσα στους αγώνες αξίζει να κάνεις μια στάση στη Βλυχάδα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας «Δ. Νομικός». Στεγάζεται στο παλιό τοματοποιείο της οικογένειας Νομικού, που για δεκαετίες έδινε δουλειά σε μεγάλο μέρος του νησιού. Το μικρό σαντορινιό τοματάκι μεγαλώνει σχεδόν χωρίς νερό, μόνο με την υγρασία της νύχτας και το ηφαιστειακό έδαφος. Γι' αυτό έχει τη συμπυκνωμένη, γλυκόξινη γεύση που το έκανε περιζήτητο και του χάρισε την προστασία ΠΟΠ. Στο μουσείο βλέπεις τα αυθεντικά μηχανήματα, ακούς τις αφηγήσεις των ανθρώπων που δούλεψαν εκεί και καταλαβαίνεις πώς ζούσε το νησί πριν από τον τουρισμό. Οι συμμετέχοντες πληρώνουν εισιτήριο €10 και έχουν 10% έκπτωση.

Πού θα μείνεις: ξενοδοχεία από την Οία ως την Περίσσα

Η φιλοξενία είναι από τα πιο δυνατά χαρτιά της διοργάνωσης. Μέχρι σήμερα πάνω από 40 ξενοδοχεία στηρίζουν το Santorini Experience, σε όλο το νησί. Υπάρχουν επιλογές στην καλντέρα, στην Οία και στα Φηρά, όπου είναι η αφετηρία και ο τερματισμός των αγώνων της Κυριακής, στις παραλίες του Καμαρίου και της Περίσσας, αλλά και στα χωριά της ενδοχώρας. Ανάμεσά τους θα βρεις μεγάλα ονόματα της ελληνικής φιλοξενίας, design boutique ξενοδοχεία, συγκροτήματα σουιτών, ξενοδοχεία με spa, οικογενειακά καταλύματα και eco resorts. Ο καθένας διαλέγει ανάλογα με τον αγώνα του, το στυλ του ταξιδιού του και τον προϋπολογισμό του.

Ανάμεσα στα ξενοδοχεία-συνεργάτες είναι τα: Sandblu Santorini, Athina Luxury Suites, NOŪS Santorini, Empiria Group (Vedema, A Luxury Collection Resort Santorini), Katikies Garden Santorini, Santo Collection Resorts & Villas, Apeiron Blue, Canaves Collection, 270 Oia’s View, Lydia’s House, Coco-Mat Hotel Santorini, Aqua Vista Hotels, Agave Santorini Design Boutique Hotel, Holiday Beach Resort, Meltemi Suites, Meltemi Village, Atlantis Beach, Eteoro Suites Santorini, The Majestic Hotel Santorini (Kord Hotels), Thimari Lodge, Rocabella Santorini, K & K Unique Holiday Homes, Loizos Stylish Residences, Santorini Heart Hotel & Spa, Sea Sound White Katikies, The Muses of Santorini Suites, Kalisti Hotel & Suites, Phaos Santorini Suites, Santo Mangata, Aressana Spa Hotel & Suites, Fanouris Condo, Mon Signor, Epavlis Hotel, Blue Spa Santorini, Golden Grey Goose, Orama Hotel & Spa, Venus Sunrise Suites & Villas και Sienna Eco Resort.

Η Σαντορίνη που δεν βλέπεις σε καρτ ποστάλ

Το πρωί κολυμπάς από το ηφαίστειο, με τη γεύση του θειαφιού στα χείλη. Την επόμενη μέρα τρέχεις στο χείλος της καλντέρας. Το βράδυ τρως με θέα το ηλιοβασίλεμα, χωρίς να παλεύεις για μια θέση στο κάγκελο. Το Santorini Experience δεν σου ζητά να διαλέξεις ανάμεσα στον αθλητισμό και τις διακοπές, γιατί σου δίνει και τα δύο. Γι' αυτό, δώδεκα χρόνια μετά, είναι ίσως το καλύτερο αθλητικό city break του ευρωπαϊκού φθινοπώρου.

Τα βασικά με μια ματιά