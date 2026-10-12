UGG SEASON: Η πιο feel-good εμπειρία του φθινοπώρου έρχεται στην Αθήνα!

Μόδα, μουσική, δημιουργία και μοναδικές εκπλήξεις σε μια ξεχωριστή ολοήμερη εμπειρία με ελεύθερη είσοδο, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.

Το φθινόπωρο αποκτά νέο ρυθμό, νέα διάθεση και την υπογραφή της UGG! Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 12:00-19:00, το αγαπημένο lifestyle brand προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τον κόσμο του μέσα από το UGG SEASON, ένα ξεχωριστό experiential event που μετατρέπει την καρδιά της Αθήνας σε σημείο συνάντησης της μόδας, της μουσικής και της δημιουργικής έκφρασης.

Για μία ημέρα μόνο, από τις 12:00 έως τις 19:00, ο ιδιαίτερος χώρος του ΦΙΑΤ, στη Λεωφόρο Συγγρού 114, μεταμορφώνεται σε ένα φθινοπωρινό UGG universe, γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες, δημιουργικά workshops, μουσική, παιχνίδια και δώρα. Ένα event που ξεφεύγει από τα όρια μιας συνηθισμένης fashion παρουσίασης και προσκαλεί τους επισκέπτες όχι απλώς να γνωρίσουν τη νέα συλλογή, αλλά να γίνουν μέρος της εμπειρίας UGG.



Με επίκεντρο τη φιλοσοφία «Born to Feel», η UGG δημιουργεί έναν κόσμο όπου το προσωπικό στιλ συναντά την αυθεντικότητα, η άνεση γίνεται τρόπος έκφρασης και κάθε στιγμή αποτελεί αφορμή για νέες εμπειρίες.

Και το καλύτερο; Η είσοδος και όλες οι δραστηριότητες είναι δωρεάν!

Ένας κόσμος γεμάτος UGG experiences

Η κάθε γωνιά κρύβει και μια διαφορετική εμπειρία. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά τη νέα συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, να εξερευνήσουν τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, να φωτογραφηθούν σε ξεχωριστά autumn-inspired installations και να μπουν σε παιχνιδιάρικη διάθεση διεκδικώντας μοναδικά δώρα.

Ο UGG Τροχός της Τύχης και το γιγάντιο SCORE 4 προσθέτουν μια fun, απρόβλεπτη νότα στην ημέρα, δίνοντας στους επισκέπτες ακόμη περισσότερους λόγους να συμμετέχουν, να διασκεδάσουν και να μοιραστούν τη στιγμή.

Και για όσους αγαπούν τη δημιουργία, τέσσερα διαφορετικά creative workshops δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να πειραματιστούν με υλικά, χρώματα, αρώματα και ήχους, δημιουργώντας κάτι πραγματικά προσωπικό.



Από το Autumn Embossing, όπου φθινοπωρινά μοτίβα αποτυπώνονται σε μπρελόκ και luggage tags, μέχρι το Ceramics Painting, που μετατρέπει ένα απλό κεραμικό βάζο σε προσωπικό design αντικείμενο, η δημιουργικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο.

Στο Wax Melt Making, αρώματα και σχήματα εμπνευσμένα από το φθινόπωρο συνθέτουν μικρές cozy δημιουργίες από κερί σόγιας, ενώ το UGG Music Studio προσκαλεί τους συμμετέχοντες να πειραματιστούν με beats, samples, φωνητικά και μουσικά όργανα, συνδιαμορφώνοντας ένα πρωτότυπο μουσικό track.

Τέσσερις διαφορετικοί τρόποι έκφρασης, με ένα κοινό στοιχείο: τη χαρά του να δημιουργείς κάτι δικό σου.

Για τα τέσσερα workshops, απαιτείται προεγγραφή και εξασφάλιση δωρεάν θέσεως στο https://www.tickettailor.com/events/faisgroup

Για τα υπόλοιπα δρώμενα, δεν απαιτείται προεγρραφή και αρκεί η προσέλευση.

*Η είσοδος πραγματοποιείται βάσει της διαθέσιμης χωρητικότητας του χώρου. Σε ώρες αυξημένης προσέλευσης ενδέχεται να υπάρξει αναμονή.

Το MAD Radio 106.2 δίνει τον ρυθμό!

Και επειδή καμία ολοκληρωμένη UGG εμπειρία δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς μουσική, το MAD Radio 106.2 αναλαμβάνει το soundtrack της ημέρας!

Η Κατερίνα Πεφτίτση και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου θα βρίσκονται στον χώρο για ένα ξεχωριστό live radio broadcast, μεταφέροντας τον παλμό του MAD στο UGG SEASON και δημιουργώντας την απόλυτη feel-good ατμόσφαιρα.

Born to Feel: Η νέα εποχή της UGG

Το UGG SEASON αντλεί έμπνευση από τη νέα παγκόσμια καμπάνια Born to Feel για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026, η οποία επαναπροσδιορίζει τη σχέση ανάμεσα στην άνεση, την αυτοπεποίθηση και την προσωπική έκφραση.

Με πρωταγωνιστές διεθνείς προσωπικότητες όπως η Emily Ratajkowski, η Adwoa Aboah, η PinkPantheress, η Rowan Blanchard, ο Tyson Beckford και ο Julez Smith, η καμπάνια αναδεικνύει την αυθεντικότητα και τη δύναμη της ατομικότητας, παρουσιάζοντας παράλληλα εμβληματικές UGG σιλουέτες μέσα από μια σύγχρονη fashion οπτική. Από τα ανανεωμένα Classic Boots μέχρι τα statement clogs και ballet flats, η νέα συλλογή συνδυάζει το χαρακτηριστικό comfort του brand με αναβαθμισμένα υλικά, σύγχρονες αναλογίες και ανεπιτήδευτο στιλ.

Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία ζωντανεύει και στην Αθήνα μέσα από το UGG SEASON: μια πρόσκληση να εκφραστείς ελεύθερα, να δημιουργήσεις, να συνδεθείς και, πάνω απ' όλα, να νιώσεις.

Μην το χάσεις!

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 | 12:00–19:00

ΦΙΑΤ | Λεωφόρος Συγγρού 114, Αθήνα

Ελεύθερη είσοδος & δωρεάν συμμετοχή στις δραστηριότητες

*Η είσοδος πραγματοποιείται βάσει της διαθέσιμης χωρητικότητας του χώρου. Σε ώρες αυξημένης προσέλευσης ενδέχεται να υπάρξει αναμονή.