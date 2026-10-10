Ενεργειακά ποτά: Θα δίνατε στο παιδί σας ενώ ξέρετε πως το κουτάκι έχει περισσότερη καφεΐνη από 4 εσπρέσο;

Πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα πολλά παιδιά πίνουν στην καθημερινότητά τους ενεργειακά ποτά, τα οποία τα εθίζουν στα διεγερτικά όπως η καφεΐνη.

Πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα πολλά παιδιά ηλικίας ΣΤ’ δημοτικού και Α' γυμνασίου πίνουν στην καθημερινότητά τους ενεργειακά ποτά όταν διψούν για να αποκτήσουν περισσότερη αντοχή, να έχουν καλύτερες επιδόσεις στα σπορ ή στο σχολείο.

Ωστόσο αυτή η συνήθεια δεν είναι απλά βλαβερή, αλλά εντελώς λανθασμένη, καθώς αυτά τα ροφήματα είναι τελείως ακατάλληλα για αυτή την ηλικία. Πρόκειται για μη αλκοολούχα ποτά που υπόσχονται προσωρινή αύξηση της πνευματικής και σωματικής διέγερσης, της εγρήγορσης και της συγκέντρωσης.

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