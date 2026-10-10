«Έχω πάει σε εφημερεύον για έναν πονοκέφαλο» - Το ημερολόγιο μιας αρρωστοφοβικής

Η αρρωστοφοβία είναι μέρος μου, αλλά δεν είμαι μόνο αυτή. Ο φόβος είναι αληθινός αλλά μπορείς να τον διαχειριστείς με βοήθεια, με θεραπεία, με υπομονή.

Το βάρος στο στήθος της δεν έλεγε να σβήσει. Έτσι συνέβαινε κάθε φορά που είχε την αίσθηση ότι κάτι την ενοχλεί -χωρίς πολλές φορές να καταφέρνει να προσδιορίζει τι ακριβώς είναι. Και κάπως έτσι, έμπαινε σε έναν φαύλο κύκλο έντονου άγχους, συνεχόμενων ιατρικών εξετάσεων και check-ups μέχρι να πάρει την επιβεβαίωση ότι δεν της συμβαίνει κάτι σοβαρό.

Η αρρωστοφοβία, ή αλλιώς αγχώδης διαταραχή υγείας, δεν είναι μια κατάσταση που φαίνεται, αλλά σίγουρα μπορεί να επηρεάσει -και πολλές φορές να καταστρέψει- την καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Άλλωστε, είναι εξαντλητικός ο φόβος που έρχεται ως απόρροια αυτής, η ένταση και το ψυχικό βάρος περιμένοντας συνέχεια αποτελέσματα εξετάσεων. Όμως δεν έχει να κάνει μόνο με το ίδιο το άτομο, καθώς επηρεάζει τη δουλειά, τις φιλικές και διαπροσωπικές του σχέσεις, τις επιλογές, την αδυναμία να κάνει πράγματα που θέλει, επειδή κυριεύεται από φόβο.

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