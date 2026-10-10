«Κύκλος»: Η νέα ευθεία σε επανάληψη (vid)

Το Gazzetta άκουσε το νέο single ο «Κύκλος», της Ms. Morris. Η ράπερ που πάντα ξεχωρίζει, ετοιμάζει τον πρώτο της δίσκο (Asteroid 61) και αυτό το κομμάτι είναι η καλύτερη εισαγωγή.

Το αυτονόητο θέλει τη ζωή να κάνει κύκλους και η αρχή να είναι το τέλος και το τέλος η αρχή. Εμείς, ως φύση αντιδραστική, θα πούμε το εξής: Ο κύκλος είναι η νέα ευθεία και μόνο έτσι πάει ο άνθρωπος μπροστά. Εντάξει, οι μαθηματικοί μπορούν να μας αφορίσουν και όσοι σκέφτονται ορθολογικά να μας απορρίψουν. Δεκτό. Επιμένουμε όμως. Και ως «αντεπιχείρημα» της λογική θα βάλουμε τη μουσική και συγκεκριμένα τη ραπ. Ακούς νέο κομμάτι και νιώθεις ότι κάπως το έχεις ξανακούσει, το έχεις ξανανιώσει. Και ενώ θες να πεις πάλι τα ίδια!, κρατάς το χέρι σου σταθερό και δεν πατά το «next» για να πας στο επόμενο κομμάτι. Ίσα, ίσα…

Υπάρχουν, λοιπόν, ραπ τραγούδια που νομίζεις ότι είναι ψυχρό αντίγραφο του προηγούμενου. Κάνεις λάθος! Είναι η ικανότητα του ράπερ (εν προκειμένω της ράπερ) να φτιάχνει έναν κόσμο με μικρές διαφορές απ’ αυτόν που ξέρεις και να τον κάνει μοναδικό και ελκυστικό. Τέτοια περίπτωση είναι η Ms. Morris, ράπερ με υψηλές δεξιότητες και σπάνιο χαρακτήρα. Εδώ και λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το νέο της single με τίτλο «Κύκλος» και εμείς έχουμε «λιώσει» το «replay». Γιατί, διότι η κυκλική πορεία είναι η νέα ευθεία, είναι δύναμη, φαντασία, θάρρος, δημιουργία.

Σε «αγγίζει» αμέσως



Ο «Κύκλος» (μουσική από τον Willow) είναι τραγούδι που περιλαμβάνεται στον επερχόμενο δίσκο, «Asteroid 61», της Ms. Morris. Αν κάτι έχει καταφέρει, μέχρι στιγμής, η εν λόγω είναι αυτό: να φτιάχνει κομμάτια που αμέσως σε «αγγίζουν», είτε με την καθαρή, ωμή, ενέργειά τους είτε με τη γλύκα και τη μελωδικότητα της φωνής της. Θεμέλιος λίθος στην πορεία της είναι ο χαρακτήρας της, ευγενική, ευδιάθετη, καλοσυνάτη, και η πίστη της στις αρχές και τις παραδόσεις της ραπ μουσικής/έκφρασης. Όταν την ακούς να ραπάρει, καταλαβαίνεις αμέσως ότι η old school προσέγγιση είναι εδώ και διατηρεί τη ζωντάνια και την ορμή της. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει clean cut μπιτ με μετρημένο «πάτημα», μεγέθυνση του ρυθμού, δυνατό delivery και δουλεμένα flow.

Το single που παρουσιάζουμε έχει όλα τα παραπάνω και καταφέρνει να σου δημιουργεί κάθε φορά την αίσθηση του νέου, την ανάγκη να θες να το ακούσεις ξανά και ξανά. Η Ms. Morris ραπάρει πάντα σε δυνατό-ηλεκτρισμένο ηχητικό περιβάλλον και πάντα μεταφέρει μια in your face διάθεση με ατόφια θηλυκή έκφραση. Και δεν είναι μόνο η έκταση και η ένταση της φωνής, αλλά και η ματιά της πάνω στην τέχνη της, η αποφασιστικότητα της καλλιτέχνιδας που λέει είμαι εδώ και παίζω δυνατά, με το σπαθί μου, στην όλη φάση.

Το ακούς ξανά και ξανά



Το βίντεο κλιπ έχει το ύφος και την αισθητική του αστικού τοπίου και μια νεοκλασική επαναφορά των πρώτων εικόνων της χιπ-χοπ. Η έγχρωμη εικόνα γίνεται στυλιζαρισμένα ασπρόμαυρη, η Ms. Morris ραπάρει και χορεύει και κινείται με άνεση και σιγουριά και δίπλα της είναι το crew της, το οποίο τη συντροφεύει σε σημεία εγκαταλειμμένα, φθαρμένα, στις ψυχρές λεωφόρους και τα αθέατα μέρη (κάτω από γέφυρες) της πόλης. Η έννοια της παρέας και της φιλίας δίνεται άμεσα και χωρίς πολλά, πολλά. Το τραγούδι κυλάει άνετα και οι εικόνες «τρέχουν» μαζί με τον ρυθμό που ορίζει το κομμάτι. Στο τέλος, σε ασπρόμαυρο πεδίο και με βάδισμα προς την κάμερα, η Ms. Morris αφήνει το flow της να παρασύρει τα πάντα και να γράψει το φινάλε. Respect. Ο «Κύκλος» είναι κομμάτι που ταιριάζει απόλυτα στα skills της, έχει ένταση, υψηλή ρυθμική ενέργεια και μια ραπ φωνή που την ακούς ξανά και ξανά.

INFO

«Κύκλος»

Lyrics, Performance: Ms. Morris

Music: Willow

Cuts: Handyscratch

Production, Rec, Mix: RSN at SLUM studio

Master: Λάμπρος Κριτσιμάς at Soundgarden Studio

Film: EYE 4 N EYE

Dancer: Ghost

