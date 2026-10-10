ΔΠΘ: «Εγώ του ήλιου και της νύχτας γιος» (vid)

Το Gazzetta σταματά στην άκρη της ραπ λεωφόρου και τιμά με λίγα λόγια τον ράπερ ΔΠΘ, τον καλλιτέχνη που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 38 ετών.

Δεν περιμένω Θεό και λόγο Θεού για να ανακαλύψω τη ραπ κατάρα/ευλογία. Δεύτερο πρόσωπο θριαμβευτικό είμαι στα καλά μου και στην κορυφή του κόλασής μου όταν είμαι στα σκοτάδια μου. Δεν προσκυνώ θρύλους, τους φτιάχνω, τους ακολουθώ, τους μελετάω, τους «κλέβω» και τους αφήνω στην ησυχία τους. Δεν προσδοκώ θρίαμβο και πτώση, μόνο δημιουργία και απεξάρτηση. Δεν πέφτω θλιμμένος για ύπνο και όταν είμαι ξύπνιος με τις ρίμες, τα flow και τα low μου παλεύω. Δεν παλεύω θύματα, μόνο τους θύτες κυνηγάω και ρωτάω πώς το θες; Γιατί το θες; Μάλλον δεν θες και αν θες σίγουρα φοβάσαι ρε ψευτόμαγκα.

Ένα Δ ένα Π, ένα Θ και ο κόσμος μιας σκηνή, μια στιγμή, μια απόδραση μια φυλακή, μια νίκη και μια επαναλαμβανόμενη ήττα. Δεν ποθώ θαύματα ρε μάγκες, μα το μαύρο θέλω να αποκαταστήσω γιατί με «έπνιξε» το λευκό, το χιόνι το λευκό, το κίτρινο. Δεν πλάθω θεωρίες και σχήματα ακαδημαϊκά, μόνο κοινωνικά, βιωματικά, προσωπικά, ψυχικά και του ψυχοδρόματος τα νοήματα κρατάω. Δεύτερο πρόσωπο θνητό, πληγωμένο, πονεμένο, ραγισμένο, χαμογελαστό και πικραμένο, αυτό είμαι και σε αυτό πάω και επιστρέφω διαρκώς. Με λένε ΔΠΘ, ήμουν και θα είμαι ράπερ και ένας από τους επαναστάτες της υπόγειας σκηνής. Χαιρετίσματα από το μαύρο λούκι, τον τόπο της αιώνιας επιστροφής…

Ο απόηχος της δημιουργίας του δεν έχει σιγήσει



Ο Μιχάλης Αντωνιάδης (σ.σ το όνομα του ράπερ) πέθανε στις 2 Ιουνίου 2022, σε ηλικία 38 ετών. Και όμως… ο απόηχος της δημιουργίας, που έγινε ένα με το όνομά του, δεν έχει σιγήσει. Σε ανύποπτη στιγμή κάποιος είπε πρέπει να γράψεις για τον ΔΠΘ. Τα τρία γράμματα της ραπ ταυτότητας εμφανίζονταν σε αναφορές άλλον ράπερ (Sadomas), σε αναζητήσεις στις ψηφιακές πλατφόρμες ροής οπτικοακουστικού περιεχομένου, σε λόγια φίλων. Και εσύ άκουγες ένα «μπιτ» εδώ, ένα «μπιτ» εκεί και τη ραπ αφήγησή του και κρατούσες μέσα σου τις σημειώσεις που περίμενε η λευκή σελίδα.

Ο ΔΠΘ είχε τη συμπεριφορά και την ουσία της underground έκφρασης, είχε τον από τα κάτω λόγο με όλα του τα καλά και όλα τα κακά. Όταν τον ακούς να ραπάρει πρώτα αισθάνεσαι αυτά που λέει και μετά τα ακούς! Αυτό δεν επιτυγχάνεται εύκολα... Και δεν έχει να κάνει με τα σκληρά του βιώματα (χρόνια εξάρτηση από ναρκωτικά), αλλά με τον τρόπο μετουσίωσης του βιώματος σε ραπ ιστορία-αφήγηση. Πάνω σε ένα καθαρό «μπιτ» «πάταγε» και «έφτυνε» τις ριμές του για να εκτονώσει την εσωτερική ανάγκη της εξομολόγησης. Δεν υπήρχε -δεν υπάρχει- κανένα μελόδραμα, κανένας συναισθηματικός εκβιασμός. Ένα πηγαίο θάρρος, θράσος και ένα τραχύ ανεπούλωτο τραύμα, αυτό ήταν (και είναι) το underground και αυτό έδινε και δίνει ο ΔΠΘ.

Συνομίλησε με το κοινό



Ο ΔΠΘ ξεκίνησε να ραπάρει το 1998 και το ταλέντο του γρήγορα μεταφέρθηκε στο συγκρότημα «Ψυχόδραμα 07». Το γκρουπ δραστηριοποιήθηκε στα τέλη των 90’s έως το 2021 και βοήθησε στη διατήρηση του underground χαρακτήρα της ελληνικής ραπ. Οι τύποι τίμησαν την diy συμπεριφορά-δράση και τα κομμάτια τους είχαν προσωπική και κοινωνική αλήθεια. Ο ΔΠΘ βρέθηκε στην ίδια παρέα με τους Ταφ Λάθος, Άγνωστος Χειμώνας, Άυλος 542, Αλλοπρόσαλλος, DJ Dead, Wzi1, κ.α.

Στην πορεία του ΔΠΘ σημαντική ήταν και η συνεργασία του με τον ράπερ Sadomas. Η συνύπαρξή τους οδήγησε στη δημιουργία των «2ΚΓ» (στη συνέχεια ενσωματώθηκε και ο DJ Waif) και στο άλμπουμ, μετά θάνατον του ΔΠΘ, «Infinite». Όσον αφορά τη σόλο πορεία, πρόλαβε να μας δώσει πέντε ολοκληρωμένες δουλειές, ενώ η τελευταία κυκλοφορία πριν τον θάνατό του ήταν το EP «Κυνόδοντες», σε συνεργασία με τον παραγωγό Reddy A. Ο ΔΠΘ τίμησε τη χιπ-χοπ κουλτούρα και την ανάγκη της ραπ συνομιλήσει απευθείας με το κοινό της. Αληθινά ξεχωριστή φωνή, στίχοι ανεπιτήδευτοι και μια ραπ προσέγγιση λιτή και απέριττη. Ψάξτε το όνομά του, ακούστε τις δουλειές του και κρατήστε τη μνήμη του μάγκες...

-Ο τίτλος είναι στίχος από το κομμάτι Στον κύκλο των παρανόμων

*Ο ΔΠΘ σε Spotify, YouTube

