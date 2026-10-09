Από τον Χατζιδάκι, στον Καζαντζίδη και στον Καρβέλα: Οι διαμάχες συνθετών με ερμηνευτές για τα τραγούδια τους

Το ερώτημα του τι θα γίνει τελικά με τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα και αν θα μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος συμφωνίας ώστε να μπορεί να τα ερμηνεύει η Άννα Βίσση

Το ερώτημα του τι θα γίνει τελικά με τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα και αν θα μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος συμφωνίας ώστε να μπορεί να τα ερμηνεύει η Άννα Βίσση πλανάται πάνω από ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων τις τελευταίες ημέρες, με την πλειοψηφία να ελπίζει σε έναν συμβιβασμό των δύο πλευρών αντί μιας καταστροφικής επιμονής και από τις δύο πλευρές.

Δεν είναι η πρώτη φορά και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία που συνθέτες και ερμηνευτές βρίσκονται σε κόντρα για τραγούδια.

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