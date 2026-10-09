Η Μαντόνα έχει κερδίσει μόλις 7 Grammy σε σχεδόν 50 χρόνια καριέρας: Τι πήγε στραβά;

Αν ένα πράγμα έχεις ακούσει σίγουρα για τη Μαντόνα είναι πως αποτελεί τη “βασίλισσα της ποπ”. Η συλλογή από βραβεία Grammy, βέβαια, δεν δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό.

Είτε σου αρέσει είτε όχι η μουσική της δεν μπορείς να αμφισβητήσεις ότι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα pop είδωλα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Η Μαντόνα τόλμησε να είναι πρωτοπόρος στο είδος της, αν και πολλές φορές κατά τη διάρκεια του σχεδόν μισού αιώνα καριέρας της ήρθε αντιμέτωπη με τους επικριτές της. Η κριτική ήταν σκληρή - κάποιες φορές ίσως και άδικη. Εκείνη, όμως, δεν άφησε ποτέ τη γνώμη των άλλων να σταθεί εμπόδιο στην πορεία της.

Συνέχισε να κάνει αυτό που γνώριζε καλά κι ας μην ερχόταν πάντα η πολυπόθητη επιτυχία. Η Μαντόνα, η βασίλισσα της pop όπως έχει άλλωστε χαρακτηριστεί, είναι μια καλλιτέχνιδα που γνωρίζει επακριβώς τι σημαίνει να κατακτάς την κορυφή των charts και να βιώνεις την απόλυτη επιτυχία, αλλά και το ακριβώς αντίθετο: τις χρονιές 1987 και 1988 κέρδισε Χρυσά Βατόμουρα για τις αποτυχημένες - μάλλον - ερμηνείες της στις ταινίες «Shanghai Surprise» και «Who's That Girl?».

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