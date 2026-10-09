Γεωργία Καλτσή: «Αν μου έλεγαν ότι θα βρεθώ σε αμαξίδιο, θα έλεγα αποκλείεται»

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Γεωργίας Καλτσή για το τροχαίο στην Κηφισίας που άλλαξε για πάντα τη ζωή της, την απώλεια του φίλου της και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρία

Με μια συγκλονιστική προσωπική μαρτυρία για το τροχαίο δυστύχημα που σημάδεψε τη ζωή της, η Γεωργία Καλτσή έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα ευθύνης και οδικής ασφάλειας, μιλώντας στην ημερίδα του Newsbomb.gr για την Οδική Ασφάλεια.

«Νομίζουμε ότι είμαστε άτρωτοι. Αν μου έλεγες ότι θα είμαι σε αμαξίδιο, θα έλεγα "αποκλείεται, είναι τρελό"», ανέφερε, περιγράφοντας πόσο απρόβλεπτα μπορεί να ανατραπεί η ζωή ενός ανθρώπου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

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