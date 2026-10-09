Νέες αποκαλύψεις από τον Μάικλ Ντάγκλας: Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, ο Κόμπι Μπράιαντ και ο σκύλος του
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Νέες αποκαλύψεις από τον Μάικλ Ντάγκλας για την προσωπική ζωή του στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «One Helluva Ride»
Νέες, άγνωστες πτυχές από την προσωπική του ζωή φέρνει στο φως ο Μάικλ Ντάγκλας, μέσα από την αυτοβιογραφία του, αποκαλύπτοντας μια απρόσμενη ιστορία από τα πρώτα χρόνια της σχέσης του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς.
Στο επίκεντρο βρίσκεται ο θρυλικός μπασκετμπολίστας Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος, σύμφωνα με την αφήγηση του σταρ του Χόλιγουντ, έβρισκε συχνά αφορμές για να επισκέπτεται το σπίτι της ηθοποιού στο Λος Άντζελες.
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