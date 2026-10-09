Νέες αποκαλύψεις από τον Μάικλ Ντάγκλας: Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, ο Κόμπι Μπράιαντ και ο σκύλος του

Νέες αποκαλύψεις από τον Μάικλ Ντάγκλας για την προσωπική ζωή του στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «One Helluva Ride»

Νέες, άγνωστες πτυχές από την προσωπική του ζωή φέρνει στο φως ο Μάικλ Ντάγκλας, μέσα από την αυτοβιογραφία του, αποκαλύπτοντας μια απρόσμενη ιστορία από τα πρώτα χρόνια της σχέσης του με την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο θρυλικός μπασκετμπολίστας Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος, σύμφωνα με την αφήγηση του σταρ του Χόλιγουντ, έβρισκε συχνά αφορμές για να επισκέπτεται το σπίτι της ηθοποιού στο Λος Άντζελες.

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