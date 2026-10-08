Η Σίντνεϊ Σουίνι και η Μέριλιν Μονρόε είναι συγγενείς - Η αποκάλυψη που κανείς δεν περίμενε

Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει κάτι κοινό με τη Μέριλιν Μονρόε που δεν αφορά μόνο τα ξανθά μαλλιά τους.

Είναι αρκετές οι φορές που ο κόσμος παρομοιάζει τη Σίντνεϊ Σουίνι με την Μέριλιν Μονρόε. Λίγο που η πρώτη κάνει εμφανίσεις που παραπέμπουν στα iconic looks της θρυλικής ηθοποιού και λίγο τα ξανθά μαλλιά, η σύγκριση είναι μάλλον αναπόφευκτη.

Να, που τελικά, τίποτα δεν είναι τυχαίο, διότι καταπώς φαίνεται υπάρχει κάποια συγγένεια που τις ενώνει. Μακρινή, αλλά συγγένεια.

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