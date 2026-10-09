IRIS: Στέλνεις 50 ευρώ σε φίλο ή 500 ευρώ στο παιδί σου; Πότε οι μεταφορές θεωρούνται εισόδημα

Τι ισχύει αν στείλεις χρήματα σε φίλο για τον λογαριασμό της ταβέρνας και τι πρέπει να προσέχουν γονείς και παιδιά.

Οι ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS έχουν πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους πληρωμών στην καθημερινότητα των πολιτών. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 126 εκατομμύρια συναλλαγές, συνολικής αξίας 11 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση της υπηρεσίας. Η άμεση μεταφορά χρημάτων, ωστόσο, φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν τη φορολογική τους αντιμετώπιση, καθώς δεν είναι λίγοι όσοι αναρωτιούνται πότε μια συναλλαγή μπορεί να θεωρηθεί εισόδημα και πότε αποτελεί απλώς μια οικονομική διευθέτηση μεταξύ ιδιωτών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων και συγγενών, η οικονομική ενίσχυση παιδιών που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι, αλλά και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ποσά που διακινούνται απαιτούν περαιτέρω φορολογικό έλεγχο. Καθοριστικό ρόλο παίζουν η πραγματική αιτία της συναλλαγής, η σωστή αναγραφή της αιτιολογίας και η δυνατότητα τεκμηρίωσης της προέλευσης των χρημάτων.

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