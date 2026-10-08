Ο Βασιλιάς Κάρολος στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο; Ιθαγενής Αυστραλός τον κατηγορεί για γενοκτονία

Ο Μάικλ Ντάγκλας αποκάλυψε τι συνέβη στο περιβόητο πάρτι των Χρυσών Σφαιρών το 1990, που έφερε οριστική ρήξη στη σχέση του με την Τζούλια Ρόμπερτς.

Αν δεν το γνώριζες μέχρι σήμερα, ο Μάικλ Ντάγκλας και η Τζούλια Ρόμπερτς υπήρξαν φίλοι στα ‘80s. Ωστόσο, η φιλία τους όχι μόνο δεν άντεξε στον χρόνο, αλλά καταστράφηκε σε μια μόλις βραδιά. Και όχι όποια και όποια βραδιά, αλλά αυτή των Χρυσών Σφαιρών του 1990, κατά τη διάρκεια του πάρτι που ακολούθησε. Ο γνωστός ηθοποιός έκανε την αποκάλυψη μέσα από τις σελίδες των νέων απομνημονευμάτων του και, προφανώς, τα όσα είπε προκάλεσαν αίσθηση.

Στο One Helluva Ride, ο Μάικλ Ντάγκλας γύρισε 35 χρόνια πίσω και περιέγραψε το περιστατικό που διέλυσε τη φιλία του με την Τζούλια Ρόμπερτς. Τότε, εκείνος ήταν παραγωγός της ταινίας Flatliners, στην οποία πρωταγωνιστούσαν η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Κίφερ Σάδερλαντ, ο Κέβιν Μπέικον και ο Όλιβερ Πλατ. Μετά το φινάλε της τελετής των Χρυσών Σφαιρών, ο ηθοποιός έδωσε το «παρών» στο πάρτι, έχοντας μαζί του τον γιο του, Κάμερον, που ήταν τότε 13 ετών. Παρόντες ήταν και η Τζούλια Ρόμπερτς με τον τότε σύντροφός της, Κίφερ Σάδερλαντ.

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