Η γαργαλιστική φήμη που ακολουθεί τον Μάικλ Ντάγκλας εδώ και 30 χρόνια

Μια φήμη που κρατάει σχεδόν 35 χρόνια, διαψεύστηκε από τον ίδιο τον διάσημο ηθοποιό. Όχι, δεν έχει να κάνει με το «Βασικό Ένστικτο».

Ο Μάικλ Ντάγκλας κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του, με τίτλο «One Hell of a Ride» και ήταν αναμενόμενο να προκαλέσει πάρα πολύ ενδιαφέρον με τις αφηγήσεις του.

O 82χρονος ηθοποιός και κινηματογραφικός παραγωγός τα είπε όλα: Για την εξωσυζυγική σχέση του με την ηθοποιό Κάθλιν Τέρνερ, για την ερωτική σχέση που σύναψε με την ηθοποιό Τζιν Τρίπλχορν στα γυρίσματα της ταινίας «Βασικό Ένστικτο», όταν όλα τα media ανά τον κόσμο ήθελα - με το ζόρι - να τον συνδέσουν ερωτικά με την Σάρον Στόουν, για τις 5 (πέντε!) σχέσεις ερωτικού χαρακτήρα που είχε με πέντε διαφορετικές γυναίκες ανά τις ΗΠΑ, τις οποίες και διέκοψε οριστικά, όταν ήρθε στη ζωή του η ηθοποιός Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς. Αλλά το καλύτερο δεν ήταν αυτό.

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