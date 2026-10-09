«Θυμαριώτικος»: Στις ρίζες του να μπλεχτείτε (vid)

Το νέο single «Θυμαριώτικος» (από Αfros Records) του Γιώργου Ζερβού μας πάει στην Κάλυμνο, στις θάλασσες, στα τραγούδια της...

Τι τα θες τα μοντέρνα, τα new age, τα δημοφιλή, τα συμπαθητικά, τα όμορφα, τα ανάλαφρα, τα γλυκά κομμάτια, τα λεπτά, τα εμπνευσμένα στη φάση επάνω και στην ανακάλυψη του «νέου» που είναι παλιό και διαχρονικό; Τι τα θες αυτά που λάθος κακό σου δίνουν και σε κάνουν πονάς και να υποφέρεις δίχως ουσιαστικό λόγο και αιτία; Τι τα θες τα πρωτοποριακά όταν την πρωτοπορία την έχεις μπροστά σου, δίπλα σου, από τον πατέρα, τον παππού, τον προπάππου σου; Τι τα θες μάτια μου τα εισαγόμενα και τα ασθενικά εξαγόμενα; Τι τα θες αυτά που ναι, διασκεδάζουν, ενίοτε ψυχαγωγούν, αλλά κάτω από τη γλώσσα και μες την καρδιά δύσκολα θα μπουν;

Η παράδοση είναι εδώ για να σου δείξει τον δρόμο. Δεν θα σε περιορίσει, δεν θα σε οδηγήσει εκεί που δεν θες να πας, αλλά εκεί που μόνος σου μπορείς να πας και να νιώθεις πως πετάς! Η δημοτική μας μουσική που είναι άχρονη και αγνώστου δημιουργού, αυτή, μαζί με το ρεμπέτικο, είναι η ρίζα που όλους μας ενώνει και όλους μας «δένει» με το δέντρο που λέγεται «Ελληνική Μουσική». Έλληνες, και μη, καλλιτέχνες, «βουτήξτε» στα αρμυρά και δροσερά νερά της μουσικής μας και μαζί με τον ήλιο και το δροσερό σύννεφο τραγουδήστε και χορέψτε τον «Θυμαριώτικο» (από Afros Records) του Γιώργου Ζερβού.

Χωρίς φόβο και πάθος, με σεβασμό και αποδεκτό θράσος



Η περιγραφή του κομματιού μας ενημερώνει ότι εδώ έχουμε «παραδοσιακό νησιώτικο τραγούδι από την νήσο Κάλυμνο, στα Δωδεκάνησα». Η σύντομη αναζήτηση και ακρόασή μας, μας έδειξε τον δρόμο και αυτός ήταν ο μουσικός της τσαμπούνας. Μουσικό όργανο που μοιάζει με την «γκάιντα», όργανο που με αποφασιστικότητα και γλυκιά πνοή περνά τα σύνορα και πάει σε όλο τον κόσμο. Φυσικά και «ντύνει» την Ελλάδα και της δίνει κάτι από το πελαγίσιο βλέμμα, αεράκι, και φυσικά τα λόγια και οι φωνές των ανθρώπων τη μετέφεραν στην πρώτη πατρίδα μας που είναι ο χρόνος. Και εμείς, στη δεύτερη πατρίδα μας, στον χώρο, πήραμε το μουσικό όργανο και τη μνήμη (του) και ακόμη παλεύουμε να φτιάξουμε το σκαλί που οδηγεί στο χώμα και στον ουρανό την ίδια στιγμή.

Ο Γιώργος Ζερβός χωρίς φόβο και πάθος, με σεβασμό και αποδεκτό θράσος, παίρνει το παραδοσιακό τραγούδι «Θυμαριώτικος» και του δίνει κάτι από το το δικό του/δικό μας σήμερα και αύριο. Η τσαμπούνα είναι ο δρόμος, τα θεμέλια και το «γέμισμα» του γυμνού, δημιουργικού, τοπίου τα υλικά για να πάρουμε μια νέα εκδοχή του εν λόγω κομματιού.

Ένα παραδοσιακό τραγούδι που επιβιώνει



Το άλμπουμ «Καλύμνιον» του Γιώργου Ζερβού έρχεται και, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου ο «Θυμαριώτικος», είναι μια από τις 10 επανερμηνείες παραδοσιακών τραγουδιών της Καλύμνου που αποτελούν το νέο άλμπουμ του Γιώργου Ζερβού «ΚΑΛΥΜΝΙΟΝ». Ένα έργο που δεν μιμείται αλλά μεταμορφώνει. Ένας δίσκος που φέρνει την παραδοσιακή μουσική του τόπου του στο σήμερα και την αναγεννά. Συμμετέχουν σε 2 τραγούδια ο Παύλος Παυλίδης και η Νεφέλη Φασούλη.

Και πώς ενώνεται το «χθες» με το «σήμερα»; Να πώς: Ένα παραδοσιακό τραγούδι από τα παλιά, που επιβιώνει στα γλέντια του νησιού με τον ήχο της τσαμπούνας. Στην καρδιά του, ο κρυφός έρωτας ενός νεαρού βοσκού με μια παντρεμένη γυναίκα.

Στη δική μας εκδοχή, η βουκολική ενέργεια του παραδοσιακού ήχου μεταμορφώνεται σε έναν ωμό ηλεκτρικό παλμό - έναν ηχητικό οχετό αλά Jack White, που κραυγάζει τον πόθο και τον κίνδυνο με κάθε κιθαριστικό riff. Η τσαμπούνα, οι fuzz κιθάρες και τα πλήκτρα μπλέκονται σε ένα πυκνό, παραμορφωμένο ηχοτοπίο. Τελικά τι μένει; Το νησί, η παράδοση και η δημιουργία που δεν σταματά και σαν σφουγγάρι μας ρουφά και λέει πως όταν ο πόθος γίνεται θόρυβος, τίποτα δεν μας σταματά.



INFO

Γιώργος Ζερβός

New Single

«Θυμαριώτικος»

Παραγωγή: Χρήστος Λαϊνάς, Γιώργος Ζερβός

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