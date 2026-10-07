Η Ιρίνα Σάικ στα 40 της φορά τα πιο μικροσκοπικά μπικίνι και μοιράζεται τα μυστικά της

Η Ιρίνα Σάικ έχει το σώμα που ονειρεύεσαι στα 40 και αποκαλύπτει πώς το διατηρεί.

Η Ιρίνα Σάικ είναι από τα πιο εντυπωσιακά μοντέλα και μπορεί να είναι 40 χρονών, όμως το σώμα της είναι από τα πιο αξιοζήλευτα και ακόμη και νεότερα μοντέλα θα το ήθελαν.

Σε πρόσφατη φωτογράφιση της, η Ιρίνα Σάικ απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα στον κόσμο, ποζάροντας με διαφορετικά μπικίνι και ολόσωμα μαγιό δίπλα στη θάλασσα. Η 40χρονη ανέδειξε τους άψογα γυμνασμένους κοιλιακούς της, φορώντας κομμάτια από τη Resort 27 συλλογή της Hunza G, ενώ απολάμβανε τις διακοπές της σε παραλία της Ίμπιζα στην Ισπανία.

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