8ος Αρσάκειος Δρόμος: Μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού για τα 190 χρόνια της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας

Τα Αρσάκεια Τοσίτσεια Σχολεία Εκάλης και τα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού διοργανώνουν τον 8ο Αρσάκειο Δρόμο, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026.

Το συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός θεσμοθετήθηκε το 2016 και φέτος σηματοδοτεί τον εορτασμό των 190 χρόνων λειτουργίας και προσφοράς της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην εκπαίδευση.

Aγκαλιάστηκε από μαθητές, γονείς, αποφοίτους των Σχολείων, κατοίκους του Δήμου Διονύσου και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και από δρομείς όλων των ηλικιών και αθλητές αγώνων ανοιχτού δρόμου. Οι διοργανώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα, έχουν ξεπεράσει τις αρχικές προσδοκίες σε αριθμό δρομέων, εθελοντών και θεατών. Πιο συγκεκριμένα ο αριθμός συμμετοχών κάθε χρόνο ξεπερνάει τις 1200 ενώ παράλληλα οι θεατές υπολογίζονται σε 2500.

Ο 8ος Αρσάκειος Δρόμος θα περιλαμβάνει αγώνες δρόμου 5 & 10 χλμ. καθώς και δυναμικό βάδην 5 χλμ. που θα διεξαχθούν σε Δημόσιο δρόμο, με αφετηρία και τερματισμό τις εγκαταστάσεις των Αρσακείων Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης.

Η διαδρομή σε δημόσιο δρόμο ξεκινά από την είσοδο των σχολείων (Λ. Μαραθώνος 1, Άνοιξη) και κατευθύνεται κατά μήκος της Λεωφόρου Μαραθώνος προς τον Άγιο Στέφανο. Πριν ο δρόμος συναντήσει τις γραμμές του τρένου και μετονομαστεί σε οδό Χελμού, οι δρομείς θα στρίψουν δεξιά συνεχίζοντας επί της Λεωφόρου Μαραθώνος μέχρι το χώρο του δημοτικού πάρκινγκ, όπου θα γίνει αναστροφή των δρομέων. Για τις ανάγκες του αγώνα χρειάζεται να παραμείνουν κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λεωφόρου από τις 08.00 έως τις 10.30, ώρα κατά την οποία ο αγώνας θα έχει ολοκληρωθεί. Το πρόγραμμα της ημέρας θα κλείσει με τον παιδικό αγώνα δρόμου των 900 μ. για μαθητές Δημοτικού που θα πραγματοποιηθεί σε διαδρομή εντός του σχολείου.

Τόσο το αθλητικό μέρος, όσο και το σύνολο των δράσεων που πλαισιώνουν τον αγώνα θα προωθηθούν μέσα από την ιστοσελίδα των Αρσακείων Σχολείων (www.arsakeio.gr), την ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του συγκεκριμένου σκοπού (www.arsakeiosdromos.gr), περιοδικά και άλλα μέσα μαζικής επικοινωνίας του αθλητικού και εκπαιδευτικού χώρου, καθώς και από ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά δίκτυα.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε, πως ο Αρσάκειος Δρόμος και το σύνολο των εκδηλώσεων της ημέρας εντάσσονται στη διαρκή προσπάθεια της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας για την ενίσχυση των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων, που έχουν σχέση με την ανθρώπινη προσπάθεια και τα διαχρονικά αθλητικά ιδεώδη.