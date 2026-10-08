Tεθωρακισμένα οχήματα Stryker στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ: Ποια είναι, τι παρέχουν στο πεδίο μάχης

Η ενσωμάτωση αυτών των τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων στον ελληνικό Στρατό στοχεύει στο να παρέχει στις μηχανοκίνητες μονάδες του μια πλατφόρμα που προσφέρει μεγαλύτερη τακτική κινητικότητα

Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, η χώρα μας κατέληξε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για την αγορά στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα της συμφωνίας ξεχωριστή σημασία έχουν τα τροχοφόρα οχήματα μάχης Stryker 8x8. Η ενσωμάτωση αυτών των τροχοφόρων τεθωρακισμένων οχημάτων στον ελληνικό Στρατό στοχεύει στο να παρέχει στις μηχανοκίνητες μονάδες του μια πλατφόρμα που προσφέρει μεγαλύτερη τακτική κινητικότητα και την ικανότητα να επιχειρούν παράλληλα με άλλα μαχητικά μέσα, σύμφωνα με τον συνεχιζόμενο μετασχηματισμό των δυνατοτήτων της δύναμης.

Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr