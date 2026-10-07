Το Training HUB παρουσιάζει το «βλέπΩ διαφΟρετικά»: Μια κοινωνική πρωτοβουλία για τη συμπερίληψη του αυτισμού στη Δημιουργική Βιομηχανία

Τηλεοπτικά σποτ, vidcasts, βιωματικά εργαστήρια και μια Ημέρα Διαλόγου και Δράσης φέρνουν κοντά τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού με τις επιχειρήσεις του δημιουργικού κλάδου.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Training HUB ανακοινώνει την έναρξη της κοινωνικής πρωτοβουλίας «βλέπΩ διαφΟρετικά». Στόχος της δράσης είναι να γεφυρώσει δύο κόσμους: τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού - με τις ιδιαίτερες δεξιότητες, την αφοσίωση και τη μοναδική δημιουργικότητά τους - και τις επιχειρήσεις της Δημιουργικής Βιομηχανίας που αναζητούν νέες ιδέες και καινοτόμους τρόπους σκέψης.

Μια διαφορετική ματιά στη δημιουργικότητα

Πολλά άτομα στο φάσμα του αυτισμού διαθέτουν εξαιρετικά ταλέντα που ταιριάζουν απόλυτα στις απαιτήσεις της Δημιουργικής Βιομηχανίας, όπως η πρωτότυπη σκέψη, η υψηλή προσοχή στη λεπτομέρεια και οι εναλλακτικές οπτικές προσέγγισης. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας λόγω στερεοτύπων και έλλειψης ενημέρωσης. Το «βλέπΩ διαφΟρετικά» επιδιώκει να αλλάξει αυτά τα δεδομένα. Φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις, επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς και την επιστημονική κοινότητα, μετατρέποντας τη συμπερίληψη από πρόθεση σε ουσιαστική πράξη.

Τέσσερις δράσεις, ένας κοινός στόχος

Το πρόγραμμα του 2026 αναπτύσσεται μέσα από τέσσερις αλληλένδετες δράσεις: