Η Νάταλι Πόρτμαν παρακάλεσε για τον ρόλο της σε ταινία του 2003 - Αλλά, υπήρχε σοβαρός λόγος

Εκείνη την εποχή, η Νάταλι Πόρτμαν περνούσε τη πιο δύσκολη φάση στη ζωή της.

Όταν η Νάταλι Πόρτμαν βρισκόταν στην τρυφερή ηλικία των 11, επιλέχθηκε να πρωταγωνιστήσει στο θρίλερ Léon: The Professional, κάνοντας, αν μη τι άλλο, ένα πολύ δυνατό κινηματογραφικό ντεμπούτο. Για την ίδια βέβαια, που πρόσφατα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός λογοτεχνικού σκανδάλου, ήταν ένας αμφιλεγόμενος ρόλος.

Συγκεκριμένα, η 12χρονη ηρωίδα που υποδύθηκε, διατηρούσε μια έντονη και ιδιαίτερα στενή σχέση με τον κατά πολύ μεγαλύτερό της, Λεόν. Η συγκεκριμένη επιλογή αποκτούσε ακόμη πιο αμφιλεγόμενο χαρακτήρα αν αναλογιστεί κανείς ότι ο σκηνοθέτης της ταινίας, Λικ Μπεσόν, διατηρούσε εκείνη την περίοδο σχέση με τη Μαϊγουέν Λε Μπεσκό, η οποία είχε ξεκινήσει όταν εκείνη ήταν μόλις 15 ετών και ο ίδιος 31.

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